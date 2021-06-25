الأرقام القياسية تغازل إيطاليا في دور الـ 16 من «يورو 2020»

منير رحومة (دبي)

تغازل الأرقام القياسية، المنتخب الإيطالي بداية من دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا، حيث يستعد لتحطيم عدد من الأرقام الجديدة، وذلك بعد العروض القوية التي قدمها منتخب «الآزوري»، خلال دور المجموعات بتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وتسجيل سبعة أهداف والحفاظ على نظافة شباكه.

ويسعى منتخب إيطاليا إلى تحطيم رقم قياسي صمد نحو 82 عاماً، عندما يصل إلى 31 مباراة على التوالي من دون خسارة، وبالتالي تجاوز الرقم السابق الذي حققه بين عامي 1935 و1939 بعدم الخسارة في 30 مباراة متتالية. وإذا حافظ منتخب «الآزوري» على شباكه نظيفة في مباراته مع النمسا غداً، فسيعادل سجله القياسي بخوض 12 مباراة متتالية من دون أن يستقبل هدفاً والذي حققته بين 1972 و1974.

وحافظت إيطاليا على شباكها نظيفة في آخر 11 مباراة لعبتها في مختلف المسابقات بما يعادل 1055 دقيقة دون أن تستقبل أي هدف، ويعد «الآزوري» أول منتخب يفوز بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات دون استقبال أي هدف ، حيث فاز بأول مباراتين بنتيجة 3-0، حيث لم يسبق لإيطاليا هز الشباك ثلاث مرات في مباراة واحدة خلال مشاركاتها ببطولة أمم أوروبا.

وسجل المنتخب الإيطالي 7 أهداف حتى الآن في يورو 2020 وهو أفضل رقم حققه في 3 مباريات من دور مجموعات من بطولة كبرى منذ كأس العالم 1998 عندما احرز 7 أهداف.

كما يستعد جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا لتخطي رقم الحارس والتر زنجا الذي حقق ثاني أطول سجل دون استقبال أهداف، والذي استمر 936 دقيقة.

