«أبيض الشباب» أمام المغرب في «كأس العرب».. «مهمة مُعقدة»!

معتصم عبدالله (دبي)

يختتم منتخبنا الوطني للشباب مشوار الدور الأول لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي تستضيفها القاهرة، بمواجهة صعبة أمام نظيره منتخب المغرب في التاسعة من مساء غدٍ «السبت»، على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثانية، والتي تشهد أيضاً مواجهة طاجيكستان وجيبوتي في التوقيت ذاته على ستاد المقاولون العرب.

ويتصدر منتخب المغرب الذي حسم تأهله مبكراً إلى الدور ربع النهائي، ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، من فوزين على التوالي أمام طاجيكستان 6-1 في الجولة الأولى، وجيبوتي 4-0 في الثانية، فيما حصد «أبيض الشباب» 3 نقاط من فوزه في المباراة الأولى على جيبوتي 8-0، قبل الخسارة في الثانية أمام طاجيكستان 2-3 ليحصد الأخير بدوره ثلاث نقاط، وبقي جيبوتي في المركز الأخير من دون رصيد.

ويحتاج منتخبنا الوطني للشباب حسم المواجهة أمام المغرب «المتصدر»، في انتظار نتيجة المباراة الثانية لمنافسه طاجيكستان أمام جيبوتي المتذيل، ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من المجموعات الأربع في كأس العرب إلى الدور ربع النهائي الذي تُلعب مبارياته يومي 29 و30 من الشهر الجاري، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي للبطولة الذي يقام يوم 3 يوليو المقبل، على أن تُلعب المباراة النهائية في 7 يوليو المقبل.

ولن تكون مهمة «الأبيض» سهلة أمام «أشبال أسود الأطلس»، عطفاً على جاهزية المنافس الذي تضم قائمته الأساسية 7 محترفين في الدوريات الأوروبية، أبرزهم مهدي لون (آينتراخت فرانكفورت)، بلال الخنوس (جينك)، وسيم السنوسي ( فينلو)، فاروق ليموري ( سبارتا روتردام)، إلياس بوجافر (أيندهوفن) رضا شهيد (أياكس أمستردام)، رامز علاء حفظ الله (ميلوال الإنجليزي).

ويعد المنتخب المغربي الوحيد الذي نجح في التتويج بلقبين لبطولة كأس العرب للشباب من أصل 5 أبطال في النسخ الست الماضية، الأولى بالعراق 1989، والثانية التي استضافها في 2011، فيما توج العراق بلقب نسخة الأولى بالمغرب 1983، والسعودية في النسخة الثانية بالجزائر 1985، وتونس بلقب النسخة الخامسة 2012 بالأردن، ونال منتخب السنغال «الضيف» لقب النسخة السادسة بالسعودية في السعودية 2020