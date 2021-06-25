الإمارات «فضية» في ختام «دولية فزاع» لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

حلقت الإمارات بفضية مسابقة «الفرق المختلطة» بحصول الثلاثي المكون من البطل البارالمبي محمد خميس وسيف الزعابي وموزة الزيودي على المركز الثاني في ختام النسخة 11 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم «كأس العالم دبي 2021»، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة فيما كان المركز الأول للمسابقة نفسها من نصيب تشيلي بينما حلت كولومبيا ثالثاً.

وتوج ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم «التنين الصيني» بدرع التفوق، بعد أن تصدر المنتخبات المشاركة في هذا الحدث العالمي محلقاً بالمركز الأول برصيد 13 ميدالية ملونة، 7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، تلاه في المركز الثاني المنتخب الروسي برصيد 10 ميداليات، 3 ذهبيات ومثلها فضيات و4 برونزيات، فيما حل المنتخب المصري ثالثاً «أول العرب» برصيد 6 ميداليات، 3 ذهبيات ومثلها فضيات.

وتابع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي جانباً من مسابقات الختام، والتقى بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على هامش الحدث المكسيكي خورخي مورينيو رئيس لجنة رفعات القوة بالاتحاد الدولي وبعض لاعبي المنتخبات المشاركة إضافة إلى اللاعب عبدالله اليماحي (12 عاماً)، المنضم حديثا إلى نادي دبي لأصحاب الهمم في لعبة التنس الأرضي.

كما اطلع حارب على المنتجات التي ينتجها أصحاب الهمم، بالنادي مثمناً هذه المبادرات. وقال سعيد حارب: بطولة «فزاع» باتت من البطولات المهمة في خريطة أصحاب الهمم «العالمية»، وخصوصاً إنها تحمل اسم غالٍ على قلوبنا وشخصية رياضية متميزة حيث ظلت رياضة أصحاب الهمم تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في كافة المحافل القارية والدولية.

وأضاف: هذه المشاركة الكبيرة رغم تحديات الجائحة، تؤكد ثقة العالم في الإمارات ودبي والسمعة العالمية لهما وحرص المنتخبات على التواجد في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وخصوصاً أن «فزاع» فاقت التصورات وباتت عابرة القارات لتحقيق الطموحات.

وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى أن مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وفرق اللجان المختلفة لم تترك أي شي للصدفة، مبيناً أن النادي نجح فيما عجزت عن تحقيقه دول كبرى رغم التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا.

من ناحيته ثمن ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي النجاح الكبير الذي حققه الحدث العالمي، مبيناً أن تواجد 62 دولة في نسخة دبي رغم الجائحة، يعتبر إنجازاً، مبيناً أن القيادة الرشيدة هيأت كل عوامل النجاح لأصحاب الهمم من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وقال: إن تحطم الأرقام القياسية في دبي يؤكد قوة هذه البطولة، وخاصة أنها كانت الفرصة الأخيرة لأصحاب الهمم من أجل حجز مقاعدهم في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. ووصف آل رحمة نادي دبي لأصحاب الهمم بـ«المنارة»، مبيناً أنه لا يقتصر على الرياضة فقط، وأنه نادٍ متميز في جميع المجالات، مثمناً الدور الكبير لرعاة بطولات فزاع الشريك الأصيل مع اللجنة المنظمة لإنجاح مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.

وبلغ عدد الأرقام القياسية التي تحطمت في نسخة دبي، 5 أرقام عالمية و5 أوروبية و7 آسيوية، و3 أميركية، ورقم واحد أفريقي، إضافة إلى رقم أوروبي آخر في الناشئين.