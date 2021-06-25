هدف مودريتش الرائع «جرس إنذار»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه منتخب كرواتيا نظيره الإسباني يوم الاثنين المقبل، بملعب باركن ستاديوم بمدينة كوبنهاجن الدانمركية، في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد أن فاز بجدارة 3-1 على منتخب اسكتلندا في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للبطولة.

وتألق النجم لوكا مودريتش الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2018، وقاد منتخب بلاده للتأهل، وسجل هدفاً رائعاً مازال خبراء الكرة العالمية يتحدثون عنه حتى الآن.

وارتفعت معنويات مودريتش إلى عنان السماء، فخرجت تصريحاته للصحفيين متفائلة ومحذرة لكل المنتخبات المنافسة، وقال: لم نلعب جيداً في أول مباراتين لنا في البطولة ولكننا عندما لعبنا كرتنا، تفوقنا على أنفسنا في المباراة الثالثة أمام اسكتلندا، وأصبحنا نمثل خطراً حقيقياً على أي منتخب في البطولة، محذراً بذلك منافسه القادم منتخب إسبانيا الذي يتعين عليه أن يأخذ كلام مودريتش في الاعتبار، على حد قول موقع «ياهو سبورت».

ويعلق الكروات آمالاً كبيرة على لوكا مودريتش قائد المنتخب في هذه البطولة ويمنون النفس بالوصول إلى أبعد مدى فيها مثلما فعلوا في مونديال روسيا، وقال روبرت سبيهار النجم الدولي الكرواتي السابق إن مودريتش يترك قلبه دائماً في الملعب، في إشارة إلى كونه يتحمل مسؤولية كبيرة كقائد للمنتخب.

وأضاف سبيهار قائلاً: إنه الرجل الذي سبق له أن أوصلنا إلى نهائي مونديال روسيا، وهو أيضاً الذي جعلنا نتأهل للدور الثاني في هذه البطولة، وعلّق قائلاً: طريقة لعبه لا تصدق، وليس هناك أدنى مبرر لتفكيره في الاعتزال الدولي لأنه يمكنه أن يلعب على أعلى مستوى احترافي لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

أما النجم الأيرلندي المخضرم روي كين أسطورة ليفربول، والمعلق التلفزيوني الحالي، فقد اعترف بأنه فوجئ بهدف مودريتش الرائع في مرمى اسكتلندا، وعلّق قائلاً: معقولة هذا اللاعب عمره 35 سنة ؟! إنني لا أتذكر أنني سجلت مثل هذا الهدف على امتداد مسيرتي الكروية كلاعب!