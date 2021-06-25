كروس: رحيل راموس عن الريال «تقصير»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم الدولي الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني حزنه الشديد لرحيل سيرجيو راموس نجم الفريق وقائده، وقال إنه كان يتمنى أن يتمسك النادي به وأن يتفاوض معه بشأن عقد جديد، باعتباره أفضل «كابتن» في تاريخ «الميرينجي»، وقال: إنه نوع من التقصير، أن يكون معنا شخص مثله ولا نحتفظ به.

وأضاف كروس قائلاً: اندهشت كثيراً لرحيل راموس، فلم أكن أتصور أو أتخيل، ألا ينهي هذا النجم الكبير مشواره الكروي في «سانتياجو برنابيو»، وكان أملي كبير في أن يبقى، لأنه ليس فقط لاعباً من الطراز الأول، وإنما أيضاً أفضل قائد رأته عيناي، لم يدخر جهداً من أجل مصلحة الفريق، سواء داخل الملعب أوخارجه.

وتابع كروس، الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، قائلاً: لو سألتم 100 مهاجم عن المدافع الذي يخشونه ويعملون له ألف حساب، ولا يتمنون مواجهته، سيأتي راموس في المقدمة غالباً، وسيكون ردهم: نفضل أن يكون في فريقنا. وأبدى كروس اقتناعه بأن راموس سيعود يوماً ما إلى بيته في مدريد، مشيراً إلى أنه واثق في أنه سيراه مرة أخرى في ريال مدريد، أياً كان الدور الذي سيلعبه وقتها.