إسبانيا تحتضن معسكر «العنابي» للمرة الثانية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اختارت شركة الوحدة لكرة القدم، إسبانيا لإقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في الفترة من 5 وحتى 25 يوليو المقبل، بعد أن تعذر قيامه في دول أخري مثل ألمانيا والنمسا وهولندا بسبب جائحة كورونا، وظروف الإغلاق، وشروط الدخول إلي هذه البلدان.

وهي المرة الثانية التي يقيم فيها «العنابي» معسكره الخارجي في إسبانيا التي كان قد استعد لبداية موسم 2016 - 2017 مع مدربه السابق خافيير أجيري.

ويتجمع الفريق اليوم، حيث يخضع اللاعبون للفحص الطبي الدوري قبل انطلاقة بدء التحضيرات، ثم يستمر الفريق في أداء تدريبات تقوية العضلات بصالة الحديد في النادي إلى حين موعد السفر إلى إسبانيا في 5 يوليو المقبل.

وقلص الجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات مدرب الفريق فترة المعسكر من 4 أسابيع إلى 20 يوماً، بعد أن تم الإعلان عن انطلاق الموسم المحلي في 19 أغسطس المقبل، لذلك فضّل المدرب اختصار فترة المعسكر الخارجي، حتى يستطيع الفريق التكيف مع الأجواء محلياً قبل وقت كافٍ من انطلاقة المنافسات الرسمية.

وعلى صعيد الصفقات اكتفى الوحدة بصفقة واحدة، وهي التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو ليكون بجانب السوري عمر خريبين، والكوري الجنوبي لي ميونج، بينما ينتظر التعاقد بعد مع لاعب أجنبي رابع قبل أن بداية المعسكر أو خلاله.