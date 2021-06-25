«تسريحة» بوجبا لا تكشف وجهته المقبلة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يلتزم النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الحذر الشديد، ويتردد كثيراً في الخوض في مناقشات تتعلق بمستقبله الكروي، في ظل الإشاعات الكثيرة التي تتحدث عن الوجهة التي سيقصدها مستقبلاً، وهى الإشاعات التي ليس لها أساس من الصحة على حد قوله.

وأبدى بوجبا اندهاشه من تلميحات البعض إلى أن «تسريحة شعره» الجديدة في مباريات كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» مؤشر على تعاقد جديد قادم، وتردد مؤخراً أن بوجبا في طريقه للعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وأكد بوجبا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا أن «تسريحة شعره» في اليورو بريئة تماماً من إشاعات رحيله عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ورداً على سؤال محدد عن «قصّة الشعر» الجديدة هذه، وما إذا كانت دليلاً على انتقاله لنادٍ آخر، قال بوجبا، الذي صبغ شعره باللونين الأبيض والأسود في اليورو: كنت أتوقع هذا السؤال، وكل ما في الأمر أنني اعتدت أن أقوم بتغيير تسريحة وقصّة شعري من آن إلى آخر، ولكنه أضاف بلهجة حاسمة قائلاً: لا كلام الآن عن المستقبل، فكل تركيزي على اليورو.. حدثوني عن هذه البطولة!.

وبعد تأهل منتخب فرنسا كأول مجموعته إلى دورالـ 16 لمواجهة منتخب سويسرا يوم الاثنين المقبل في بودابست، بعد أن تخلص من تهديدات ألمانيا والبرتغال، سألته شبكة سكاي إيطاليا عن البطولة، فقال: إنها صعبة للغاية وهدفنا فيها الوصول إلى نهايتها وإحراز كأسها، لم تخيفنا مجموعة الموت التي كنا فيها، وأعددنا أنفسنا جيداً، وكنا نعلم أننا سنواجه منافسين أقوياء، ورغم ذلك أنهينا الدور الأول، ونحن في المركز الأول، ونحن الآن في الدور الثاني، وواثقون تماماً من أنفسنا.

وتطرق بوجبا للحديث عن زميله كريم بنزيمة العائد بقوة إلى صفوف المنتخب، وصاحب هدفي التعادل مع منتخب البرتغال (2-2)، وقال: نحن سعداء بوجود كريم معنا، لأنه يصنع الفارق، ويفعل أشياء استثنائية ويسجل الأهداف، وأملي أن ينجح مبابي وجريزمان أيضاً، فهذا الثلاثي الهجومي خطير جداً وقادر على صنع الفارق في أية لحظة، ونحن الآن ننال قسطاً من الراحة قبل مواجهة سويسرا في المباراة المقبلة.