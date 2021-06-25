بحجر بوليفيا.. أوروجواي تصطاد المكاسب في كوبا أميركا





كويابا (د ب أ)

تخلص منتخب أوروجواي لكرة القدم من كبوته في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية «كوبا أميركا»، المقامة حاليا بالبرازيل، وحقق انتصاره الأول في البطولة بالفوز الثمين 2 / صفر على نظيره البوليفي، بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وحصد منتخب أوروجواي ثلاث نقاط غالية، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف تشيلي، وبفارق نقطة واحدة أمام باراجواي.

وحجز منتخب أوروجواي بهذا الفوز مقعداً لنفسه في دور الثمانية للبطولة، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة أمام منتخب باراجواي.

وفي المقابل، مني المنتخب البوليفي بالهزيمة الثالثة على التوالي ليظل بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة. وأنهى منتخبي أوروجواي الشوط الأول لصالحه بهدف من النيران الصديقة، حيث سجله كارلوس لامبي حارس مرمى بوليفيا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل إدينسون كافاني الهدف الثاني لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 79 . وعانى منتخب أوروجواي الأمرين في الشوط الأول، لكن لامبي حارس مرمى المنتخب البوليفي منح منتخب أوروجواي تقدماً مهماً، قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

واستغل منتخب أوروجواي هذا التقدم وفرض سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وسجل الهدف الثاني قبل دقائق أيضاً من نهاية الشوط، بعدما نجح كافاني في تعويض فريقه عن الفرص العديدة التي أهدرها في اللقاء، ومنها فرصة في منتصف الشوط الأول فشل في استغلالها بعد تدخل جيد من لامبي.

وحاول خايرو كوينتيروس إبعاد الكرة اثر تمريرة زاحفة لعبها لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي، ولكن الكرة ارتطمت بالحارس لامبي ودخلت الشباك ليكون هدف التقدم.

وتوالت الفرص الضائعة من منتخب أوروجواي في الشوط الثاني خاصة عن طريق كافاني وسواريز. وفي المقابل، تصدى فيرناندو موسليرا حارس مرمى أوروجواي لتسديدة خطيرة من راميرو فاكا.

ورغم الفوز والتأهل لدور الثماني ، لم يقدم منتخب أوروجواي في البطولة الحالية حتى الآن ما يليق به وبأسماء نجومه الكبار.