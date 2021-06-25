فرنسا والمجر في بودابست وجماهير «الديوك» إلى بوخارست

مراد المصري (دبي)

أهدرت مجموعة من المشجعين الفرنسيين فرصة مشاهدة مباراة منتخب بلادهم أمام المجر، في الدور الأول لكأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020 "، بعدما سافروا بالخطأ إلى بوخارست عاصمة رومانيا عوضاً عن بودابست عاصمة المجر، حيث أقيمت المباراة.

ووجدت مجموعة من الجماهير الفرنسية نفسها في المدينة الخطأ، قبل ساعات من ضربة بداية مواجهة منتخب بلادها أمام المجر، حيث لم ينتبهوا للتشابه بين اسمي عاصمتي رومانيا والمجر، وظنوا أنهم في المكان الصحيح قبل أن يكتشفوا الأمر وسط صدمة كبيرة.

صحيفة "جورنال ناشونال" الفرنسية نشرت هذه القصة التي كان أبطالها 6 زملاء في العمل، سافروا إلى بوخارست قبل ساعات من ضربة بداية مباراة فرنسا والبرتغال، ولم ينتبهوا إلى أعلام رومانيا في المطار.

ما زاد الخلط عليهم أنهم التقوا جماهير أوكرانية كانوا معهم على متن الحافلة التي نقلتهم إلى وسط العاصمة، ظناً منهم أنهم جماهير مجرية قبل أن يدركوا أنهم جماهير أوكرانية تواجدت لحضور مباراة منتخب بلادهم أمام النمسا.

وأوضح أحدهم أن الجماهير الأوكرانية تسببت في خلط الأمور، بعدما قاموا باللحاق بهم على متن الحافلة والذهاب معهم إلى المدينة، اعتقادا منهم أنهم في الطريق إلى مباراة فرنسا والمجر لاحقاً قبل أن يكتشفوا الحقيقة الصادمة.

بعد اكتشاف الورطة قامت المجموعة الفرنسية بحجز أماكن للمبيت بشكل طارئ، ومشاهدة مباراة فرنسا والمجر عبر شاشة التلفاز في مسافة أبعد بكثير مما كانوا يأملونه، وهو ما دفع أحد هؤلاء المشجعين الفرنسيين إلى تلخيص الأمر بشكل فكاهي، بأنهم بحاجة لتعلم المزيد عن الدول الأوروبية!.