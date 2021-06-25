«يويفا» يوزع مكاسب إلغاء «الهدف الخارجي» على 320 نادياً

رضا سليم (دبي)

أحدث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغييراً في جميع مسابقات الأندية، بإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وهو القرار الذي تغير بعد 56 عاماً، وسيتم تطبيقه من الموسم المقبل على 320 نادياً يشاركون في المسابقات الثلاث.

وكسر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية، التي ينظمها على مستوى الرجال والسيدات والشباب، بعدما وافق على إلغائها بعد 56 عاماً، على أن يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل على 320 نادياً، يشاركون في هذه البطولات بداية من التصفيات.

ووضع "يويفا" الحل البديل باللجوء لشوطين إضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة الإياب، تليها ركلات ترجيح إذا استمر التعادل قائماً بين الفريقين، دون أي اعتبارات للأهداف.

وأصدر "يويفا" بيانًا أكد خلاله أن اللجنة التنفيذية اعتمدت القرار اعتباراً من هذا الصيف، على أن يسري تطبيق القرار الجديد بداية من المرحلة التأهيلية في موسم 2021-2022، وسيطبق على بطولات الأندية منها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويتم التطبيق على 320 نادياً يشاركون في البطولات الثلاث بداية من التصفيات، من بينهم 220 فريقاً محترفا في سجلات "يويفا" و184 فريقاً في دوري المؤتمر الأوروبي و80 فريقا في تصفيات دوري أبطال أوروبا يتم تصفيتهم إلى 32 فريقاً و56 فريق في الدوري الأوروبي.

وكان "يويفا" قد بدأ تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض في موسم 1965-1966، لتحديد الفائز في مواجهتي ذهاب وإياب إذا تساوى الفريقان في النتيجة الإجمالية، حيث يحتسب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وتعالت الأصوات في الموسم الماضي لإلغاء هذه القاعدة التي تعرضت لانتقادات شديدة، بعدما أقيمت بعض المباريات في ملاعب محايدة من دون جماهير بسبب وباء كورونا.

وكشف البيان أن الإحصائيات أظهرت انخفاضاً واضحًا منذ منتصف السبعينيات وفجوة بين عدد مرات الفوز خارج الأرض ومتوسط عدد الأهداف المسجلة في ملعب أصحاب الأرض، فيما استمر متوسط الأهداف في بطولات اليويفا ثابتًا للغاية منذ موسم 2009/ 2010 بواقع 1.92 لأصحاب الأرض مقابل 1.6 هدفًا للضيوف.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا: التأثير الحالي لهذه القاعدة بات يتناقض مع الهدف الأصلي منها، حيث باتت الفرق صاحبة الضيافة تخشى الهجوم حتى لا يسجل الفريق الزائر هدفاً خارج الأرض، قد يمنحه أفضلية بعد ذلك.

وقال اليويفا في بيانه: نظراً لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أفضلية لتحديد الفائز في مواجهتي ذهاب وإياب فإن إلغاء هذه القاعدة من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف، عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في دور المجموعات.