«يورو 2020» يخترق الفضاء بالرائد بيسكيه





مراد المصري (دبي)

تصدرت تغريدة رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه المشهد عبر "تويتر"، بعدما نشر صورته وهو يشاهد مباراة فرنسا والبرتغال، خلال تواجده في محطة فضاء دولية بالفضاء الخارجي خارج كوكب الأرض بالوقت الحالي، لكن ذلك لم يمنعه من تفويت متعة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وكشف تقرير أميركي أن رواد الفضاء بإمكانهم مشاهدة المباريات المباشرة والعروض الترفيهية والمسلسلات والأفلام، من خلال تغطية الإنترنت التي تحصل عليها محطة الفضاء الدولية، وإن كانت كمية الإنترنت ذات قدر محدود نسبياً.

بيسكيه معروف بالتقاطه صور شهيرة من الفضاء لدول ومدن عربية آخرها دبي، تغزل فيها بجزيرة النخلة وعبر عن تطلعه لانطلاق معرض إكسبو الدولي، بعد أقل من 100 يوم من الآن.

وسبق أن التقط بيسكيه صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبدياً إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مؤكداً أنهما من الأماكن المميزة في العالم والتي يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما.

كما اختار بيسكيه معايدة والدته في عيد ميلادها بصورة التقطها من الفضاء لمدينة الفيوم، حيث ظهرت بلونها الأخضر وسط الرمال على هيئة قلب حب. كما نشر بيسكيه صورة للعاصمة السعودية الرياض أيضاً خلال الليل، معبراً عن إعجابه بجمال المدينة وسط تفاعل من المتابعين.

يذكر أن بيسكيه أصبح أول ربان فرنسي لمحطة فضاء دولية، ويتواجد في مهمة لمدة 6 أشهر يقوم خلالها الفريق الفضائي بـ232 تجربة علمية، منها دراسة الأدمغة والخلايا الجذعية.