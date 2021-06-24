ديوكوفيتش ينسحب من «نهائي مايوركا»





مدريد (أ ف ب)

تبخرت آمال الصربي نوفاك ديوكوفيتش بإحراز لقبه الثاني في فئة الزوجي خلال مسيرته في التنس، بعدما اضطر للانسحاب من المباراة النهائية لدورة مايوركا الإسبانية، إثر إعلان زميله الإسباني كارلوس جوميز هيريرا تعرضه لإصابة في قدمه.

وكان ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً في الفردي، تأهل مع صديقه وزميله جوميز هيريرا إلى نهائي الدورة الإسبانية للمرة الأولى، في أوّل شراكة بينهما، بفوزهما على الثنائي المصنف ثالثاً النمساوي أوليفر ماراش والباكستاني عصام الحق قريشي بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4) الخميس. ولاحقاً، أعلن الثنائي الصربي / الإسباني الانسحاب من الدورة.

وجاء في بيان لاتحاد اللاعبين المحترفين: انسحب نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس جوميز هيريرا من نهائي دورة مايوركا في فئة الزوجي، بعد تعرض جوميز هيريرا لإصابة في القدم. وأضاف: الفائز من مباراة الإيطالي سيموني بوليلي والأرجنتيني ماكسيمو جونزاليس بمواجهة النيوزيلندي ماركوس دانييل والنسماوي فيليب أوزفالد سيفوز باللقب.

وستقام المباراة الثانية في الدور نصف النهائي في وقت لاحق السبت. وعبّر ديوكوفيتش في وقت سابق عن سعادته بالوصول إلى المباراة النهائية على عشب مايوركا، ضمن استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون البريطانية المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

قال "ديوكو" الفائز مؤخراً بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»: لم أكن أتوقع أن نصل إلى المباراة النهائية"، مضيفاً "لكن لعبنا بشكل جيد، ونرد الكرة بشكل رائع ونرسلها أيضاً بشكل رائع وأعتقد أننا نلعب بشكل جيد أمام الشبكة.

وكان ديوكوفيتش يسعى لتحقيق انتصاره الأوّل في فئة الزوجي منذ فوزه مع جوناثان إرليش بنهائي دورة كوينز في عام 2010.