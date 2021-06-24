هاميلتون يبدأ محادثات التجديد مع مرسيدس







قال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات اليوم الخميس، إنه بدأ محادثات تجديد عقده مع مرسيدس، مسانداً الإبقاء على زميله فالتيري بوتاس في الفريق المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وينتهي عقد السائق البريطاني البالغ عمره 36 عاماً وكذلك بوتاس في نهاية الموسم، ويتوقع أن يستمر هاميلتون مع الفريق، بينما تحوم شكوك كثيرة بشأن السائق الثاني في مرسيدس بطل العالم.

وقال هاميلتون للصحفيين قبل سباق جائزة ستايريان الكبرى بحلبة رد بول رينج في النمسا: لقد بدأنا المحادثات بالفعل، لا توجد معلومات كثيرة في هذه المرحلة لكننا أجرينا محادثات والأجواء إيجابية.

وتم الكشف عن عقد هاميلتون الحالي في فبراير الماضي بعد محادثات طويلة عرقلها وباء كوفيد-19 في موسم 2020، حيث أصيب السائق البريطاني أيضا بفيروس كورونا وغاب عن سباق.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه يرغب في الانتهاء من تفاصيل العقد الجديد في أسرع وقت.

ويفكر مرسيدس أيضاً في البريطاني جورج راسل، الذي يقود لوليامز لكنه يرتبط بعقد طويل الأجل مع بطل فورمولا 1، كبديل محتمل لبوتاس.

ويدافع بوتاس عن ألوان الفريق منذ 2017 بعد انضمامه لتعويض نيكو روزبرج بطل العالم 2016، بعد قرار السائق الألماني المفاجئ بالاعتزال، لكن بوتاس واجه صعوبات هذا العام.