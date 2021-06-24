ليفربول يفوز بصفقة الحارس الشاب

لندن (د ب أ)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن توقيع حارسه الشاب كويمين كيليهر على عقد طويل الأجل مع الفريق.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الخميس، أن الحارس الشاب وقع على عقد جديد بعد نهاية موسم 2020 / 2021، مؤكداً التزامه مع الفريق بعد موسم شارك خلاله في خمس مباريات كأساسي، كما شارك في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان كيليهر« 22 عاماً» قد شارك في أول مباراة دولية له مع منتخب بلاده أيرلندا أوائل الشهر الجاري، حينما حل بديلاً في مواجهة المجر في بودابست.

وعن عقده الجديد، قال كيليهر في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: أنا سعيد لأنني تجاوزت فترة المفاوضات ووقعت، كانت هناك محادثات منذ أشهر قليلة، وأنا مسرور لأنها انتهت.

واختتم تصريحاته قائلاً: بالنسبة لي كانت هذه لحظة إيجابية لتقرير مستقبلي مع الفريق للسنوات المقبلة، أنه ناد كبير وشرف لي أن أكون جزءًا منه، لذلك حينما حظيت بفرصة التوقيع لسنوات أخرى بالطبع كنت مسروراً، أنا أريد فقط مواصلة تطوري في هذا الفريق.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.