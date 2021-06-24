مستويات متميزة في دوري «أم الإمارات» للجو جيستو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية الجولة الرابعة من دوري أم الإمارات للجو جيتسو، بمشاركة لافتة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة، وسط إجراءات احترازية وبيئة آمنة.

وشهدت الجولة الرابعة منافسات حامية في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، ومشاركة أكثر من 100 لاعبة يمثلن 10 أندية وأكاديميات مختلفة على مستوى الدولة.

وواصلت لاعبات أندية الوحدة والجزيرة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية – تيم 777 هيمنتهن على مشهد الصدارة خلال منافسات الجولة الرابعة، وباتت تفصلهن جولة أخيرة للوصول إلى منصة التتويج.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة. وفي فئة الناشئات تحت 16 عاما نجحت لاعبات الوحدة في الوصول إلى 6990 نقطة؛ مما وضعهن في المركز الأول، بينما سجلت بالمز الرياضية – تيم 777، 6200 نقطة في المركز الثاني، وحصدت لاعبات نادي الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 4340 نقطة.

وفي فئة الشابات تحت 18 عاما تمكنت لاعبات نادي العين من الوصول إلى 8100 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 6550 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 3780 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجلت لاعبات الوحدة 9750 نقطة لتحصد المركز الأول، بينما سجلت لاعبات العين 5410 نقاط خولتهن الحصول على المركز الثاني، وحلت لاعبات بالمز الرياضية – تيم 777 في المركز الثالث بتسجيلهن 3280 نقطة.

ومن جانبه أكّد محمد سالم الظاهري أن الدعم الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمانه بقدرة بنات الوطن على التألق في هذه الرياضة وغيرها، ساهم في تأسيس قاعدة متينة وراسخة من البطلات اللاتي يتحلين بالعزيمة والإصرار وعشق الانتصار.

وأضاف: الإقبال الكبير للاعبات المشاركات يعكس نجاح رؤية الاتحاد الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في أوساط رياضة الجو جيتسو وتشجيعها على المشاركة في شتى المحافل والبطولات، وقد أثبتت بنات الوطن قدرتهن على تحقيق الإنجازات وتفوقهن على الساحة المحلية والعالمية. و

أوضح الظاهري أن الجولة الرابعة عكست تطورا لافتا في مستوى اللاعبات اللاتي اجتهدن في الالتزام بتوجيهات الأجهزة الفنية، لا سيما من ناحية الخطط والتقنيات المستخدمة، وتلك النتائج الإيجابية هي ما تعزز من قيمة هذه البطولات.

وبيّن أن سيدات الجوجيتسو طبّقن ما اكتسبنه من تجارب وخبرات خلال مشاركتهن في البطولات العالمية التي أقيمت أخيرا على بساط البطولة، وهو ما ساهم في رفع جودة النزالات.

واختتم أن مجتمع الجو جيتسو داخل الدولة ومشجعي الأندية والأكاديميات يترقبون بشغف انطلاق الجولة الخامسة والأخيرة من دوري أم الإمارات، ويتوقون للتعرف على أول بطل لهذه البطولة العزيزة في نسختها الجديدة.

بدوره قال إبراهيم الحوسني، مدرب ناشئي المنتخب: إن مستوى اللاعبات سجل تطورا ملحوظا منذ انتهاء بطولة أبوظبي العالمية، والسبب الرئيسي في ذلك هو العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، والمواظبة على التمارين والتدريب المكثف الذي كان محدودا قبل فترة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة على نطاق واسع.

وأضاف: النسخة الماضية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو شكّلت عاملا تحفيزيا مهما للاعبين واللاعبات، وعادت بهم إلى أجواء المنافسات والاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، منوها بالدور الكبير للمدربين في توجيه اللاعبين واللاعبات للاستفادة الكاملة من دروس البطولة العالمية الأبرز ومكتسباتها، وتوظيفها بالشكل الأمثل في المشاركة المقبلة في النسخة 13 نوفمبر المقبل.

من جانبها قالت اللاعبة الإماراتية البارزة وديمة اليافعي نجمة المنتخب الوطني ونادي العين حاملة الحزام البنفسجي، والتي تنافس في فئة الكبار وزن 45 كجم: إن الجهود التي تبذلها اللاعبات أصبحت تؤتي ثمارها ولا أدّل على ذلك من المستويات التي نشهدها اليوم.

وأضافت: نتطلع بقوة إلى الاستفادة من هذه البطولة الغالية والمنافسة فيها حتى التتويج لأننا نؤمن بأن الانتصارات تجّر الانتصارات، وهدفنا الأسمى يكمن في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية المطلوبة، لتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة في النسخة القادمة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.