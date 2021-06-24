هاميلتون ينتقد عودة الجماهير!

لندن (رويترز)

قال لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات اليوم الخميس، إن البطولة قد أسرعت في اتخاذ قرار بالسماح للجماهير بالحضور بكامل السعة, في سباق جائزة بريطانيا الكبرى على أرضه الشهر المقبل.

وأعلنت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات أن حلبة سيلفرستون، ستستضيف سباق جائزة بريطانيا الكبرى بين 16 و18 يوليو بسعة كاملة للمدرجات.

وسيكون ذلك أكبر حضور جماهيري في حدث رياضي منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19، مما تسببت في إغلاق عام محلي في مارس من العام الماضي.

وأقيم آخر سباق في حلبة سيلفرستون، قبل جائحة كوفيد-19، بحضور المشجعين في 2019 وجذبت الحلبة على مدار ثلاثة أيام، في التجارب الحرة والتأهيلية والسباق، حوالي 351 ألف مشجع، بينما حضر 141 ألف مشجع خلال سباق يوم الأحد.

واستضافت حلبة سيلفرستون سباقين العام الماضي، لكن دون حضور أي مشجعين في المرتين.

وقال هاميلتون سائق مرسيدس للصحفيين قبل جائزة ستايريان الكبرى في حلبة رد بول في النمسا: أشعر بارتباك وتشتت في الرأي نوعاً ما، لا أستطيع أن أخبركم مدى حماسي لرؤية الجماهير البريطانية من جديد، لأنها أفضل جماهير على مدار سباقات العام، من الواضح أنني أتابع الأخبار لذلك أسمع عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في المملكة المتحدة، ولذلك أشعر بقلق على الناس بطبيعة الحال.

وقال هاميلتون إنه لا يريد تحويل القرار إلى سلبي، لكني أشعر أنه قرار سابق لأوانه بعض الشيء. وبعدما علم هاميلتون، الذي يتحدث بصراحة في القضايا الاجتماعية، بضرورة حصول كل من يحضر السباق على التطعيم ضد كوفيد-19، أو تقديم اختبار سلبي حتى يُسمح له بالحضور، قال إن هذا أمر جيد لكنه لن يغير رأيه.

وأضاف: أود أن أكون خاطئاً فيما يتعلق بالحذر والبدء تدريجياً في عودة الجماهير، بدلاً من الدفع بها بالكامل واستخدام الجماهير البريطانية كاختبار.

وكان باقي السائقين البريطانيين، لاندو نوريس سائق مكلارين وجورج راسل سائق وليامز، أكثر انفتاحاً على القرار.

وقال نوريس: أنا سعيد للغاية، افتقدنا الجماهير كثيرا العام الماضي، لقد كان من الجيد الدفع بالجماهير تدريجياً بالفعل على مدار الموسم سواء هنا أو هناك، عودتهم بالكامل والشعور بعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى شيء أنا متحمس له للغاية.

ومن المتوقع حضور نحو 15 ألف متفرج سباق جائزة ستايريان الكبرى يوم الأحد المقبل، وسيتم السماح بالمزيد من الجماهير لحضور سباق الجائزة الكبرى في النمسا في الأسبوع التالي على ذات الحلبة، وحضر 15 ألف متفرج أيضاً سباق جائزة فرنسا الكبرى يوم الأحد الماضي.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1: هذا خبر رائع أن سيلفرستون ستستضيف السباق بسعة كاملة، ستكون نهاية رائعة للأسبوع مع وجود مئات الآلاف من المشجعين، لمتابعة أول سباق سرعة على الإطلاق يوم السبت، على أن يكون السباق الرئيسي في اليوم التالي.

وستكون هذه أول مرة يجري فيها المنظمون تغييراً في شكل سباق الجائزة الكبرى، حيث ستكون التجارب يوم الجمعة، ثم يقام سباق سرعة يوم السبت لتحديد مراكز الانطلاق في سباق يوم الأحد، وسيتم منح نقاط لأول ثلاثة سائقين في سباق يوم السبت.

وجذبت سيلفرستون أكبر عدد من المشجعين مقارنة بأي سباق آخر في 2019.