الإمارات تستضيف بطولة العالم للمواي تاي 2022

رضا سليم (دبي)

كشف اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن استضافة بطولة العالم للمواي تاي للمرة الأولى والتي ستقام العام المقبل، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 120 دولة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد بفندق هوليدي ان في دبي فيستيفال سيتي بحضور ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة.

كما تم الكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل بطولة المواي تاي 6 للمحترفين التي ستقام في صالة فيستيفال أرينا - دبي الجمعة بمشاركة عدد كبير من أبطال الإمارات والعالم يمثلون 17 جنسية، من بينهم 6 أبطال يمثلون الإمارات، وتشهد البطولة 15 نزالاً.

ويتنافس على البطاقة الرئيسة للنزال في مقدمتهم إلياس حبيب على لاعب منتخبنا الوطني في مواجهة الإسباني المصنف أنخيل ماركوز على لقب إنتركونتيننتال الوزن الخفيف الثقيل. ويلتقي أمين المعتصم نجم منتخبنا الوطني مع البطل الإيطالي فرانسيسكو إيادانزا على لقب إنتركونتيننتال في الوزن المتوسط، وعلى اللقب الآسيوي يواجه بطلنا زكريا الجماري منافسه المصنف الفلبيني فيليب ديلرامينو في وزن الريشة، ويلتقي محمد مرضي لاعب منتخبنا مع المغربي محمد أمين الحرار في مواجهة قوية ويواجه نور الدين سامير لاعب منتخبنا منافسه الإسباني جوركا كارو في مواجهة مثيرة، وسيكون لاعبنا إبراهيم بلال في مواجهة قوية أمام اليوناني إسبيرو بيسيري.

واستعد منتخب الإمارات للبطولة من خلال معسكر على مدار شهرين تطلعاً لمنصة التتويج، خاصة وأغلب لاعبينا من المصنفين على المستويات كافة.

أشاد ستيفان فوكس بجهود اتحاد الإمارات برئاسة عبدالله سعيد النيادي وطارق المهيري المدير التنفيذي، ما ساهم في إحداث طفرة للعبة على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الاتحاد قادر على إنجاح بطولات الاتحاد الدولي كافة.

وقال طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة إن ختام موسم الاتحاد الحالي سيكون مثيراً ومميزاً لمشاركة أبرز لاعبي الموسم، مشيداً بحضور ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي للحدث، منوهاً بأنه سيتم التشاور مع اتحاد الإمارات حول توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية باعتماد رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج ضمن الألعاب الرياضية الاولمبية، اعتباراً من دورة الألعاب الصيفية التي تقام عام 2024 في باريس أو دورة لوس أنجلوس 2028 بعد عرض التوصية في اجتماع كونجرس اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد اجتماعها على هامش دورة طوكيو المقبلة في اليابان نهاية الشهر المقبل.

ووجه المهيري الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على كل ما قدمه للبطولة، وإلى الأندية العاملة في الألعاب القتالية مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ترجمة للبروتوكول الصحي الصادر من الجهات العليا، وقال: «الاتحاد سخر كافة السبل لإنجاح للبطولة التي ستقام من دون حضور جماهيري، إلا أن الاتحاد وفر خدمة البث المباشر، تسهيلاً لوصول نقل وقائع البطولة لجميع محبي الرياضة حول العالم، وأيضاً سيتوفر النقل على صفحة الاتحاد الرسمية على الفيسبوك والموقع الإلكتروني بوجود تعليق عربي وأجنبي»