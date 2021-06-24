14 نادياً تحصل على «رخصة المحترفين»

أبوظبي (الاتحاد)

قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإمارتية في رابطة المحترفين، منح الترخيص المحلي لـ 14 شركة كرة قدم بعد اجتيازها المعايير المطلوبة بعد الاطلاع على التقارير الخاصة بنظام التراخيص لكل منها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة عمر الحاي الميدور، وحضور كل من: خالد علي اليحيائي نائب الرئيس، أحمد المهيري، بركان خليفة، يوسف عزير ومحمد حسن أعضاء اللجنة.

وتضم قائمة شركات كرة القدم الحاصلة على التراخيص 14 شركة، وهي: شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، شركة الوحدة لكرة القدم، شركة العين لكرة القدم، شركة عجمان لكرة القدم، شركة النصر لكرة القدم، شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، شركة الوصل لكرة القدم، شركة الشارقة لكرة القدم، شركة بني ياس لكرة القدم، شركة خورفكان لكرة القدم، شركة الجزيرة لكرة القدم، شركة الفجيرة لكرة القدم، شركة حتا لكرة القدم، وشركة الظفرة لكرة القدم.

ومن المقرر أن تخضع جميع شركات كرة القدم لتقييم الاتحاد الآسيوي، وبحسب الجدول الزمني المعتمد لدورة التراخيص الحالية، وسيتم إصدار قرارات الترخيص الآسيوي خلال شهر أكتوبر القادم. ويعتبر نظام التراخيص المحلي الذي تنهجه رابطة المحترفين الأفضل والأعلى جودة على مستوى القارة بحسب تقييم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي اعتمدت الترخيص المحلي في القارة، كما أن لجنة التراخيص الابتدائية هي لجنة مستقلة تمنح التراخيص بشكل مستقل بعيداً عن أي جهة رياضية في الدولة، بما يضمن الشفافية والحوكمة في الإجراءات.

