شباب الأهلي يحتفي بالمشاركين في «خليجي السلة»

دبي (الاتحاد)

بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة واللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، أقام نادي شباب الأهلي مأدبة غداء على شرف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة ورؤساء الاتحادات الخليجية ووفود البعثات المشاركة في بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة والمؤهلة لكأس أندية آسيا والتي يستضيفها النادي هذه الأيام في صالة سعيد بن مكتوم بالممزر، وفي ختام حفل الغداء قام اللواء محمد أحمد المري بتسليم درع النادي للمحتفى بهم.