«المحترفين» تعتمد تعديلات لوائح المسابقات

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين على التحضيرات لاجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021، الذي سيقام مساء الأحد المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» بحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ 14، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الصحية في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني عشر لموسم 2020-2021، الذي عقد ظهر أمس«عن بعد»، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد التعديلات على لوائح مسابقات رابطة المحترفين للموسم المقبل شملت لوائح التسويق، المسابقات والعمليات، البث والإنتاج التلفزيوني، الإعلام، اللائحة الاسترشادية، وقائمة غرامات ضبط الجودة، والتي تم إجراء التعديلات عليها لمواكبة مستجدات العمل والارتقاء بالجهود التطويرية بالتعاون مع شركاء النجاح من أندية ومؤسسات وغيرها.

وتواصل الاجتماع بالاطلاع على مقترح أجندة الموسم الرياضي المقبل، كما تم تحديد موعد حفل قرعة الموسم الرياضي الجديد ليقام في 30 يونيو الجاري.

وعلى صعيد آخر، اطلع المجلس على تقرير الإنجاز الخاص بمختلف المشاريع وغيرها من المستجدات. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مضاعفة العمل مع ترقب انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، وأن يكون سقف التحديات أكبر دائماً بطموحات عنوانها الإبداع والنجاح والسعي للارتقاء بالكرة الإماراتية نحو آفاق واسعة وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030.