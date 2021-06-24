دي لورينزو: ألابا مهم ولكن!

روما (د ب أ)

قال جيوفاني دي لورينزو مدافع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن ديفيد ألابا لاعب مهم للمنتخب النمساوي، الذي صعد للمرة الأولى في دور الـ16، ولكنه يمتلك لاعبين آخرين خطيرين.

ويلتقي المنتخب الإيطالي بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، مع المنتخب النمساوي في لندن بعد غد السبت في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.

يذكر أن ألابا، الذي سينتقل من بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد عقب البطولة، يلعب في الدفاع ولكن لديه الكثير من الموهبة، كما أنه عادة صانع أهداف في المنتخب النمساوي أيضاً.

وقال دي لورينزو عن ألابا 29 عاماً: إنه لاعب مهم للغاية، وأضاف: ولكن يحب أن نراقب الفريق كله والبحث عن نقطة ضعفهم. ويواجه المنتخب الإيطالي أول مباراة له في يورو2020 خارج روما.

وقال لاعب نابولي في مؤتمر صحفي: لسنا خائفين، الآن تأتي أفضل المباريات، مباريات الفوز أو الخروج، وأكد: نحن إيطاليا، ندخل الملعب من أجل الفوز.