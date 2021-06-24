الحكومة الألمانية تمدد مهلة الحصول على مساعدات كورونا

برلين (د ب أ)

مددت الحكومة الألمانية، مهلة حصول أندية الدوريات الاحترافية من مختلف الألعاب الرياضية على مساعدات كورونا العاجلة حتى نهاية العام الحالي، وذلك حسبما أعلن فرانك شتيفل السياسي المختص بشؤون الرياضة في حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس.

وأوضح شتيفل أن قيمة هذه المساعدات التي لا تزال متاحة أمام الأندية للعام الحالي تبلغ 325 مليون يورو، مشيراً إلى أن تمديد مهلة الحصول على هذه المساعدات لتستمر حتى نهاية العام بدلاً من نهاية سبتمبر المقبل، يعد دليلاً على أهمية الرياضة في مجتمعنا.

وحسب شتيفل، فإن الأندية استعانت في العام الماضي بمساعدات بقيمة 75 مليون يورو من أصل 200 مليون يورو، وفرتها الحكومة لهذا الغرض، وأضاف أن الـ125 مليون يورو المتبقية تمت إضافتها إلى الـ200 مليون يورو المخصصة للعام الحالي.

يذكر أن هذه المساعدات متاحة لأندية دوريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة في ألعاب الكرة الطائرة واليد والسلة والهوكي، وأعلى ثلاث درجات في دوريات النساء لكرة القدم، بالإضافة إلى أندية دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم للرجال.

ويُسْتَثْنَى منها أندية الدرجتين الأولى والثانية في دوري كرة القدم «بوندسليجا» للرجال.

ويمكن لأندية الدرجات العليا من الرياضات الأخرى التقدم بطلب للحصول على هذه المساعدات، المخصصة بالأساس لتعويض الأندية عن فقدان الإيرادات القادمة من حضور المتفرجين بسبب جائحة كورونا.