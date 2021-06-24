ماجواير يعود إلى «الانفرادي»

لندن (د ب أ)

خاض هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، حصة تدريبية بمفرده اليوم الخميس في ظل استعدادات المنتخب الإنجليزي للمواجهة المرتقبة أمام ألمانيا، في دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وشارك ماجواير منذ البداية وحتى النهاية، خلال المباراة التي تغلب فيها المنتخب الإنجليزي على نظيره التشيكي بهدف دون رد أمس الأول الثلاثاء، في ختام فعاليات المجموعة الرابعة من البطولة القارية.

وسجل ماجواير ظهوره الأول بالبطولة بعد تعافيه من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها قرب نهاية موسم 2020 /2021، وتدرب ماجواير بمفرده اليوم فيما خاض باقي اللاعبين الـ23 لمنتخب الأسود الثلاثة، حصة تدريبية قوية على ملعب سان جورج بارك.

وغاب عن المران ثنائي تشيلسي بن تشيلويل وماسون ماونت، في ظل استمرار عزلهما بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتواصل ثنائي تشيلسي بشكل مباشر مع اللاعب الاسكتلندي بيلي جيلمور، الذي تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ثلاثة أيام من مشاركته في المباراة أمام إنجلترا على استاد ويمبلي.