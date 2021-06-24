حلبة ياس تستقبل الفورمولا-1 بتعديلات في 3 مناطق

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن برنامج تعديل مسار حلبة مرسى ياس المقرر تنفيذه خلال الأشهر القليلة القادمة، والذي يهدف إلى زيادة مستويات الإثارة والتشويق في السباقات لكل من السائقين ومتابعي رياضات السباقات على حد سواء.

ويخضع مسار حلبة مرسى ياس، لأول مرة منذ افتتاحه في عام 2009، إلى عملية تعديل واسعة يتم تنفيذها في ثلاث مناطق هي المنعطف الشمالي الأكثر حدة، وفي المنطقة المواجهة للمدرج الجنوبي، وقسم الفندق، ومن المقرر أن تخضع المنعطفات والمسار في كل من هذه المواقع إلى تعديلات واسعة.

واستضافت حلبة مرسى ياس فعاليات ومنافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي على مدار 12 عاماً، وتستعد لاستقبال النسخة 13 من السباق يوم الأحد 12 ديسمبر 2021.

وتعد حلبة مرسى ياس، من أهم الوجهات الرياضية والترفيهية في المنطقة، واستقبلت الحلبة الواقعة على جزيرة ياس آلاف الزوار من عشاق رياضة السيارات على مدار السنوات الماضية، تابعوا بتشوق نخبة من أفضل السائقين في العالم، ومن ضمنهم لويس هاملتون وفرناندو ألونسو وسيباستيان فيتل، وهم يخوضون منعطفات الحلبة ومسار السباق عاماً بعد عام للفوز بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي. وتشمل التعديلات المقرر تنفيذها في ثلاثة مواقع من المسار 12 منعطفاً بشكل إجمالي، لتساهم هذه التطويرات في زيادة إمكانية التجاوز والتسابق جنباً إلى جنب، مضيفة مزيداً من التشويق والحماس إلى منافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، وبطولات رياضة السيارات الأخرى التي تستضيفها حلبة مرسى ياس.

وبهذه المناسبة علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «تعد حلبة مرسى ياس الوجهة الرياضية والترفيهية الرائدة في المنطقة، وتسهم التعديلات التي يخضع لها مسار السباق خلال موسم الصيف في زيادة مستويات الحماس والتشويق في منافسات السباقات لكل من السائقين والجمهور على حد سواء. ونحن نعمل باستمرار على تحديد فرص التطوير، لتقديم كل جديد وإمتاع جمهورنا من عشاق رياضة السيارات».

وأضاف: «يمثل هذا البرنامج للتعديلات خطوة في غاية الأهمية في مسيرة حلبة مرسى ياس، ويشمل أعمالاً موسعة في ثلاث مناطق منفصلة من المسار، بهدف منح السائقين فرصاً إضافيةً للتجاوز وزيادة طبيعة المنافسة في مختلف فعاليات رياضة السباقات التي يستضيفها مسار الحلبة، وتبدأ أعمال التعديل في موسم الصيف، ليتم الانتهاء منها قبل انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بفترة جيدة، ونتطلع بشوق لتقديم مسارنا المميز بحلته الجديدة لعشاق رياضة السيارات في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة القصيرة القادمة».

كما علق روس براون، المدير الرياضي للفورمولا-1: «تتمتع حلبة مرسى ياس بمكانة خاصة على روزنامة بطولة العالم باعتبارها السباق الختامي في البطولة لتصبح الوجهة الأكثر شعبية لعشاق الفورمولا1 من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «يسعدنا إجراء هذه التعديلات الهادفة إلى إضافة مزيد من الحماس والتشويق إلى منافسات رياضات السيارات التي تقام على مسار السباق، للسائقين والمتابعين على حد سواء، بما في ذلك سباقات الجائزة الكبرى، ونظراً لموقع السباق المميز على روزنامة الفورمولا-1، فله مكانة خاصة، وفي هذا العام هناك دافع إضافي يشجع عشاق الفورمولا1 على متابعة الحدث باعتباره يقوم على المسار لأول مرة بعد إجراء التعديلات، كما أنه السباق الأخير قبل الانتقال إلى التصميم الجديد لسيارات الفورمولا-1 في موسم 2022».

وصرح محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات/فيا/: «نرحب كلياً بهذه التعديلات المبتكرة على مسار حلبة مرسى ياس، ويعد المسار مثالاً رائداً على التعاون والشراكة الوثيقة التي تجمع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، تعمل حلبة مرسى ياس باستمرار على تطوير نوعية سباقات بطولة العالم للفورمولا-1 المقامة على مسارها، ولكن يمتد الأثر الإيجابي لهذه التعديلات إلى سباقات وبطولات رياضة السيارات المحلية والعالمية الأخرى، لتمتع الجمهور والسائقين على حدٍ سواء بمزيدٍ من الحماس والتشويق والمنافسة القوية، وتجتذب مواهب جديدة والمزيد من المشجعين إلى حلبة مرسى ياس والمنطقة بأكملها».

كما علق مارك هيوز، مدير عام شركة MRK1 للاستشارات والتي أوكلت بالإشراف على برنامج التعديلات وتنفيذه: «نتعاون بشكل وثيق مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على التصميم الجديد للمسار وتنفيذ أعمال التعديد في المناطق الثلاث. تعد حلبة مرسى ياس من أكثر المرافق تطوراً على روزنامة بطولة العالم للفورمولا-1، ومن المؤكد أن تمنح هذه التعديلات منافسات جميع بطولات سباقات السيارات القادمة جرعة إضافية من الإثارة والتشويق».

وأضاف: «لا شك بأن الجميع سواء في حلبة مرسى ياس، أو في عالم الفورمولا1، أو هواة سباقات السيارات بشكل عام، متحمسون لمتابعة أفضل السائقين في العالم يخوضون المنافسات على مسار حلبة مرسى ياس بحلته الجديدة».

وبهذه التعديلات، يتغير رقم المنعطف الشمالي الحاد (الذي كان سابقاً المنعطف 7) ليصبح رقمه 5 على المسار، وذلك بإزالة المنعطفين اللذين يسبقانه مباشرة، وبإزالة هذين المنعطفين وتوسيع قطر المنعطف ومساره، يصل السائقون المنعطف الجديد بسرعات أعلى تزيد على 300كم/ساعة، منحدرين هبوطاً من المنعطف الرابع، مما يوفر فرصاً كبيرة للتجاوز. وضمن التعديلات المرتقبة على مسار السباق، يصبح المنعطف 9، الذي يحل مكان المنعطفات (11 و12 و13، و14) علامة مميزة من المسار، ليصبح منعطفاً سريعاً واسع المسار يتجه نحو اليسار. فيما يساهم توسيع قطر المنعطفات الأربعة في قسم الفندق إلى زيادة الانسيابية والسرعة والقيادة المتقاربة، مما يساهم في زيادة احتمالات التجاوز، ويوفر لجمهور حلبة مرسى ياس مزيداً من التشويق والإثارة.

وبتنفيذ هذه التعديلات، من المتوقع أن يخوض السائقون المنعطف 20، بحسب الترقيم الحالي وهو المنعطف ما قبل الأخير، بأقصى سرعة، مما يتيح للسائقين القيادة على مسافات متقاربة ودخول المنعطف بسرعة تصل إلى 253 كم/ساعة.

وتدعو حلبة مرسى ياس الجمهور إلى التوجه إلى مسارها للاستمتاع بفرصة أخيرة لقيادة السيارة على المسار بتصميمه الحالي، وذلك ضمن فعاليات القيادة في ياس، أو أيام القيادة المفتوحة التي تستمر لغاية 30 يونيو. وابتداء من 1 يوليو، تقام فعاليات القيادة على حلبة التحكم الشمالية، فيما تتواصل فعاليات الكارتينج وتدرب في ياس طيلة موسم الصيف بالتزامن مع تنفيذ التعديلات على المسار.

كما يتم تصميم المسار المعدل رقمياً على منصة إسيتو كورسا، لإتاحة المجال لعشاق الرياضات الإلكترونية لاختبار القيادة على المسار بحلته الجديدة، كما تنظم منافسات دوري V-10 R التي يشارك فيها فريق ياس هيت على المسار الرقمي الجديد. ويدعو منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2021 المشجعين إلى المسارعة بحجز التذاكر لحضور سباق هذا العام الذي تستضيف حلبة مرسى ياس بتصميمها الجديد الذي يوفر مزيداً من فرص التجاوز والسباقات المتقاربة، فعالياته من 9 إلى 12 ديسمبر.