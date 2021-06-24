الصحف الألمانية تنتقد أداء «المانشافت»

ميونيخ (أ ف ب)

نجح المنتخب الألماني حتى الآن في كأس أوروبا لكرة القدم، في تغطية نواقص كثيرة في صفوفه، بفضل تضامن وكفاح لاعبيه، لكن مدربه يواخيم لوف لا زال يتعرض لحملة انتقادات واسعة في الصحف المحلية، على الرغم من التأهل إلى ثمن النهائي.

وجاء التأهل بعد مخاض عسير ضد المجر التي تقدمت على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ مرتين، قبل أن يدرك "المانشافت" التعادل 2-2 ، ليحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع البرتغال.

وكانت ألمانيا افتتحت مشوارها القاري بالخسارة أمام فرنسا صفر-1، قبل أن تستعيد توازنها بفوز لافت على البرتغال 4-2، علماً بانها خاضت جميع مبارياتها في الدور الأول على أرضها.

وعنونت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار: لقد تأهلنا لكن لا أحد يعرف كيف، أما موقع "سبورت بازر" فقال "لن نذهب بعيداً بهذه الأداء".

وكان لسان حال اللاعبين الدوليين السابقين مماثلًا وقال ميكايل بالاك قائد المنتخب سابقاً: ما فاجأني، أن المنتخب المجري لعب تماماً كما كنا نتوقع وعلى الرغم من ذلك لم نجد أي حل، والأمر ينطبق على المدرب أيضاً.

وأضاف: ينتظر المدرب طويلاً لكي يغيّر أسلوب لعب الفريق، يمكن القول بأنه ربما يشعر بخسارة شخصية في حال قام بذلك وهذا أمر ليس جيداً، ثمة مراحل في المباراة أو في بطولة ما حيث يجب تغيير الخطة.

وهاجم موقع "سبورت1" أفراد الخط الخلفي في المنتخب وقال: خط الدفاع مشتت تماماً، فماتس هوملس لا يقدم أي دعم لانتونيو روديجر: لا أمان في هذا الخط، وأمام الدفاع ثمة غياب لقائد حقيقي، فلا توني كروس ولا إيلكاي جوندوجان يقومان بتنظيم الأمور، ما نفتقده في هذه الخط هو يوزوا كيميش".

ويتألق كيميش في صفوف ناديه بايرن ميونيخ في هذا المركز، لكن لوف يطلب منه شغل مركز الظهير الأيمن، حيث تأثيره أقل في المانشافت. في المقابل، أعربت مجلة "كيكر" عن خيبة أملها لأن المنتخب الألماني فشل في فرض أفضليته المطلقة على نظيره المجري، لكنها في المقابل، نوّهت بنجاح المنتخب الألماني في حصد نقطة واحدة عندما كان في وضعية صعبة.

بيد أن لوف أعرب عن سعادته لتخطي الدور الأول في مجموعة الموت، التي ضمّت أيضا فرنسا بطلة العالم والبرتغال حاملة اللقب القاري في النسخة الأخيرة عام 2016 وقال: عروضنا في دور المجموعات كانت متذبذبة، لكن ما أريد الاحتفاظ به هو الروح الذهنية والكفاح للاعبي فريقي، لقد أعجبني هذا الأمر.

وأضاف: لقد اظهر الفريق شخصية قوية وذهنية عالية، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء لكن كان الأمر رائعا من ناحية الذهنية.

بيد أن كتيبة لوف كانت على بعد ست دقائق من الخروج بخفي حنين، كما فعلت في مونديال روسيا، عندما حلت أخيرة في مجموعة ضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

وأعرب لوف عن تفاؤله قبل مواجهة إنجلترا الثلاثاء المقبل في عقر دارها ملعب ويمبلي في لندن: لا اشعر بأي قلق، ستكون مباراة مختلفة تماماً وستناسبنا بكل تأكيد، الإنجليز يلعبون على أرضهم وسيبادرون إلى الهجوم، ستكون بالتالي مباراة مفتوحة أكثر مما كانت عليه الأمور ضد المجر.

وكشف: يتعيّن علينا تصحيح بعض الأمور وأن نكون اكثر انتباهاً لا سيما من ناحية التمريرات العرضية داخل منطقتنا والكرات الثابتة، لأنه لم يعد ثمة مجال للخطأ من الآن وصاعداً.