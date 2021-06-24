في عيد ميلاده الـ34.. 7 أمنيات لميسي في عامه الجديد

عمرو عبيد (القاهرة) أكمل اليوم الأسطورة ميسي عامه الـ34 مواصلاً نثر إبداعاته الكروية في الملاعب الكروية، بعدما حصد عشرات البطولات والألقاب وحطم الكثير من الأرقام القياسية، ويملك ليو 7 أمنيات يحلم بتحقيقها في عيد ميلاده.

ولن يحتفل ميسي بيوم ميلاده حالياً، لأنه يتمنى الحصول على "هدية تاريخية" يوم 10 يوليو المقبل بحصد لقب كوبا أميركا 2021، مع رفاقه في منتخب الأرجنتين، وهو يدرك أن تحقيق هذه الأمنية يحتاج إلى عمل شاق وكبير.

وإذا كان الفوز بالكأس اللاتينية الحالية يصطدم بعقبات يمكن تجاوزها، فإن ليو قد يحتاج إلى "المصباح السحري" الخيالي، لتحقيق أغلى أمنياته على الإطلاق، وهى معانقة كأس العالم في آخر محطاته مع "الألبيسيليستي" العام المقبل.

برشلونة هو محور "الأمنية الثالثة" لـ"البرغوث" الذي يرغب في حسم أموره داخل "القلعة الكتالونية" خلال الشهر المقبل، سواء بتجديد عقده أو الحصول على ضمانات مؤكدة لتكوين الفريق بصورة قوية، بحثاً عن استعادة "سيمفونية تيكي تاكا".

ليو لا يزال يحلم بـ"النجمة الخامسة" له في دوري أبطال أوروبا التي طاردها في سماء القارة منذ عام 2015، لكن إدارة "البلوجرانا" ورفاقه لم يساعدوه في تحقيق تلك الأمنية حتى الآن، وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل بحثاً عنها.

"أيقونة البارسا" لم يجد أية صعوبة في حصد "الليجا" 10 مرات خلال آخر 17 عاماً،بينها "ثلاثية" متتالية أعوام 2009 و2010 و2011، بجانب 3 "ثنائيات" لكن اللقب غاب عنه في آخر نسختين، وهو ما يتمنى عدم حدوثه في الموسم الجديد.

ميسي صاحب الرقم القياسي في الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" 6 مرات، يتمنى أيضاً الاحتفاظ بتلك الصدارة التاريخية وحصد الجائزة للمرة السابعة، وبالتأكيد سيزيد لقب "كوبا أميركا" من حظوظه في هذا الأمر حال فوزه بالكأس اللاتينية.

ويبدو تحقيق "الأمنية السابعة" مستحيلاً لأن مسألة لحاق ليو بغريمه البرتغالي رونالدو في قائمة أفضل هدافي المنتخبات عبر التاريخ، تتعلق بفارق 36 هدفاً بين "الأسطورتين" قابلة للزيادة في ظل ما يقدمه "الدون" من أداء باهر وأهداف لا تتوقف.