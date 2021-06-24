يأمل في إقناعه بالبقاء.. برشلونة يهنئ ميسي بعيد ميلاده

مدريد (د ب أ)

بعث نادي برشلونة الإسباني بالتهنئة إلى هدافه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثلاثين الذي يحل اليوم الخميس، في الوقت الذي ما زال الغموض يحيط بمستقبله مع النادي الكتالوني.

ميسي الذي حطم كل الأرقام القياسية خلال مسيرته المذهلة مع برشلونة، ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد تعاقده.

واحتفى برشلونة بعيد ميلاد ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال عرض مجموعة من أفضل عشرة أهداف له، ويأمل النادي أن يكون عيد ميلاده بمثابة بشرى خير بشأن مستقبله المعلق مع النادي الكتالوني.

ويشارك ميسي، الذي أمضى مسيرته الكروية بأكملها في صفوف برشلونة، حالياً مع المنتخب الأرجنتيني في كأس أمم أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» في البرازيل.

ويعتبر ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، كما يعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، وتضمنت مسيرته الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وحاول ميسي الرحيل عن برشلونة العام الماضي من خلال تفعيل الشرط الجزائي في عقده، الذي كان يعتقد أنه يسمح له بالرحيل، لكن النادي وقف له بالمرصاد وأجبره على البقاء.

وجاء انتخاب خوان لابورتا في منصب رئيس النادي خلفاـث لجوسيب ماريا بارتوميو، ليجدد آمال الجماهير في إمكانية بقاء ميسي مع الفريق، بعد تصدره قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الإسباني برصيد 30 هدفاً، حيث كان ميسى يوجه الانتقادات للإدارة السابق برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.

وقال لابورتا مؤخراً: إنه يرغب في البقاء، الأمر ليس سهلاً لكننا سنفعل ما في وسعنا.