الجزيرة يدشن تدريباته 7 يوليو

مصطفى الديب (أبوظبي)

يبدأ فريق الكرة بنادي الجزيرة استعداداته للموسم الجديد بداية من الخامس من الشهر المقبل، بتجمع اللاعبين وخضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة، ثم تنطلق التدريبات اليومية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر بعد يومين فقط أي في السابع من يوليو.

ويعكف الجهاز الفني حاليا على وضع برنامج استعدادي خاص للموسم الجديد لاسيما في ظل تلاحم المباريات خاصة اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ولم يتحدد حتي الآن مكان معسكر فخر أبوظبي المغلق وهل سيكون داخلياً أو خارجياً لكن في أغاب الظن سيكون خارجيا في إحدى الدول الأوروبية بعد فتح أجواء السفر.

على جانب آخر سوف يناقش المدرب كايزر مع إدارة النادي احتياجات الفريق في الفترة المقبلة خاصة على مستوى الصفقات الجديدة، وذلك فور عودته من الإجازة الصيفية.

ويشارك الجزيرة هذا الموسم في دوري أبطال آسيا كونه حامل لقب دوري الخليج العربي، وهو ما يعني أن الفريق بحاجة لاستراتيجية عمل خاصة لتوفيق الأوضاع خاصة وأنه يضم عدد كبير من اللاعبين الدوليين الذين يغيبون لفترات طويلة عن الفريق بسبب التواجد مع «الأبيض».