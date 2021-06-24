«الدنماركي» يستلهم روح الوطن بـ 4000 مشجع

كوبنهاجن (د ب أ)

يشعر المنتخب الدنماركي لكرة القدم بالثقة في مباراته الأولى خارج أرضه ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، حيث أنه من المرجح أن يشعر المنتخب بأنه يلعب على أرضه في ظل احتمالية حضور آلاف الجماهير لمباراة دور الـ16 أمام منتخب ويلز بعد غد السبت.

وقال لاعب خط الوسط توماس ديلاني للصحفيين اليوم الخميس: نعم، حظينا بدعم مذهل في كوبنهاجن حتى الآن، ولكن حتى في أمستردام، أربعة آلاف مشجع يريدون دعمنا، هذا أيضاً لا يصدق.

وخسر المنتخب الدنماركي مباراته الافتتاحية أمام فنلندا 1 / صفر بعد انهيار كريستيان إيركسن في الملعب، ولكنه خاض معركة قوية قبل الخسارة 1 / 2 أمام المنتخب البلجيكي.

وبعد ذلك تأهل لدور الستة عشر عقب الفوز على المنتخب الروسي 4 / 1.

وقال أندرياس كورينيليوس مهاجم المنتخب الدنماركي: لدينا طاقة جيدة في الفريق، استطعنا العودة في الملعب عقب كل ما حدث لنا وقدمنا مباراتين جيدتين للغاية، ونحن مستعدون للتحدي المقبل.

ولكن المنتخب الدنماركي يعلم أن منتخب ويلز، الذي خرج من الدور قبل النهائي في نسخة 2016 يشكل خطراً حقيقياً.

وقال كورنيليوس: جاريث بيل لديه إمكانات كبيرة، يجب أن ننتبه له وألا نسمح بحدوث هجمات مرتدة أو ركلات حرة، ولكنه ليس فريق يعتمد على فرد واحد.