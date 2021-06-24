سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022

كوالالمبور (الاتحاد)

سُحبت صباح اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022 بحضور مسؤولي لجنة كرة القدم النسائية وإدارة المسابقات بالاتحاد القاري.ويُشارك في التصفيات 28 منتخباً تم تقسيمها على 8 مجموعات بحيث تضم 4 مجموعات أربعة منتخبات، في حين تضم 4 مجموعات ثلاثة منتخبات، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام في الهند خلال الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير.

وكانت منتخبات اليابان حاملة اللقب وأستراليا وصيفة حامل اللقب والصين ثالثة النسخة الماضية، حصلت على مقاعد التأهل التلقائي للنهائيات التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 12 منتخباً.

بالإضافة إلى تأهل منتخب الهند بصفته يمثل الدولة المضيفة. وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا للسيدات في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ميانمار، جوام ولبنان، فيما ضمت المجموعة الأولى الصين تايبيه، البحرين، تركمانستان ولاوس، والمجموعة الثانية منتخبات فيتنام، طاجيكستان، المالديف وأفغانستان، والمجموعة الثالثة منتخبات كوريا الشمالية، سنغافورة، العراق، إندونيسيا، والمجموعة الخامسة منتخبات كوريا الجنوبية، أوزبكستان ومنغوليا، والمجموعة السادسة منتخبات الفلبين، هونج كونج ونيبال، والمجموعة السابعة منتخبات الأردن، إيران وبنجلاديش، والمجموعة الثامنة منتخبات تايلاند، فلسطين وماليزيا.

وقالت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية أن القرعة جاءت متوازنة لجميع المنتخبات التي تطمح للتأهل إلى النهائيات، مشيرة إلى أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يولي اهتماماً كبيراً بكرة القدم النسائية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالكرة النسائية، وذلك بإقامة المسابقات والبطولات المختلفة وغيرها.

وأكدت أن اللجنة اعتمدت برنامج المنتخب للتصفيات الذي سيشهد تجمعات داخلية ومعسكراً خارجياً ولعب مباريات ودية مع منتخبات آسيوية بهدف زيادة الخبرة والاحتكاك قبل خوض المعترك الآسيوي.