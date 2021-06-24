«أبيض الشباب».. مهمة صعبة في كأس العرب

معتصم عبدالله (دبي)

اصبحت مهمة منتخبنا الوطني للشباب صعبة في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً التي تستضيفها القاهرة، بالخسارة أمس أمام نظيره منتخب طاجيكستان 2-3 ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية، والتي شهدت حسم المغرب «المتصدر» لبطاقة التأهل الأولى بالفوز على جيبوتي 4-0 ضمن الجولة ذاتها.

ولم يشفع تقدم «أبيض الشباب» مرتين على مدار شوطي المباراة بفضل هدفي عيسى الحراصي، في تجنب الخسارة الأولى بعدما نجح المنافس في إدراك التعادل في المرتين بفضل هدفي المهاجم محمد علي من ركلة جزاء وركلة حرة على التوالي، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدف الفوز من رأسية من كرة رأسية في الدقيقة 82.

وتجمد رصيد منتخبنا للشباب عند حاجز الـ 3 نقاط والتي حصدها من فوزه في الجولة الأولى جيبوتي 8-0، فيما حصد طاجيكستان أول ثلاث نقاط بعد خسارته مباراته الأولى أمام المغرب 1-6، فيما بقى منتخب جيبوتي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ويخوض «أبيض الشباب» مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام المغرب السبت المقبل، فيما يلتقي طاجيكستان جيبوتي ضمن الجولة ذاتها، حيث يحتاج منتخبنا إلى التفوق على «المتصدر» وانتظار نتيجة نتيجة مباراة طاجيكستان أمام «المتذيل» لحسم هوية المتأهل الثاني إلى جانب المغرب.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من المجموعات الأربع في كأس العرب إلى الدور ربع النهائي الذي تُلعب مبارياته يومي 29 و30 من الشهر الجاري، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي للبطولة الذي يقام يوم 3 يوليو المقبل، على أن تُلعب المباراة النهائية في 7 يوليو المقبل.