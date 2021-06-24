شباب الأهلي في لقاء التحدي مع النصر بـ«خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

يبدأ شباب الأهلي في السادسة والنصف مساء الغد رحلة البحث عن استعادة لقب بطولة الخليج لكرة السلة عندما يلتقي في المربع الذهبي مع النصر السعودي في البطولة المقامة على صالة نادي شباب الأهلي، بعد مشاركة 5 فرق خليجية.

وكان شباب الأهلي قد حقق العلامة الكاملة في البطولة بالفوز في 4 مباريات ويتصدر القمة في الدور التمهيدي الذي شهد العديد من المحطات الصعبة في سبيل الوصول لصدارة المجموعة.

ويسبق مباراة شباب الأهلي لقاء آخر بين الكويت الكويتي والأهلي البحريني وستكون منافسات المربع الذهبي غاية في القوة بعد ارتفاع مستويات الفرق الأربعة المتدرج خاصة وأن النسخة الخليجية رقم 40، جاءت في توقيت بعد نهاية الموسم بفترة طويلة، واعتبر الكثير من المدربين أن مباريات الدور التمهيدي كانت بمثابة إعداد للمباراة التي تعتبر النقطة الأهم في مشوار البطولة.

وكان شباب الأهلي قد لعب أولى مبارياته في البطولة مع النصر السعودي وتفوق فيها الفرسان على العالمي، ويسعى الفريق الأحمر إلى تكرار النصر، معتمدا على لاعبيه المواطنين في المقام الأول ومنهم: سعيد مبارك ومحمد مبارك ومحمد عبداللطيف وجاسم عبدالرضا وقيس عمر وخليفة خليل وأحمد عبداللطيف، في ظل الإصابات التي طالت الثنائي الأمريكي تايلور وبراندون، حيث لم يلعبا بشكل كامل في المباراة الأخيرة بالدور التمهيدي.

وأكد المصري أحمد عمر مدرب شباب الأهلي بأن المنافس السعودي يقدم مستويات جيدة قائلا: «يمتلك النصر قدرات هجومية عالية والانتقال السريع من الدفاع للهجوم وعلينا أن نكون أكثر قوة وتنظيما في الجانب الدفاعي، كما أن لديهم ميزة مهمة وهي إمكانية أن يتواجد أكثر من لاعب في أكثر من مركز بأرض الملعب نظرا للأطوال المتقاربة بين اللاعبين، وأتمنى أن يشارك الثنائي الأجنبي خاصة تايلور للأدوار الدفاعية والهجومية المتميزة التي يقوم بها، وهو عنصر مؤثر للغاية في تشكيلة الفرسان». وكانت مباراة الدور التمهيدي قد انتهت بفوز شباب الأهلي 98 مقابل 93 في المباراة الافتتاحية للفرسان بالنسخة الحالية، وسيكون الوضع مختلفا الليلة بالنسبة للفريقين.

وفي مباراة الأهلي البحريني والكويت الكويتي ستكون غاية في القوة خاصة وأن مباراة الدور التمهيدي قد شهدت فوز صعب للكويت بعد وقت إضافي 117 مقابل 108 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 96/ 96.