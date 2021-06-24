الوجوه المختلفة تضع «قمة ويمبلي» في كفة التعادل

لندن (د ب أ)

يعتقد يورجن كلينسمان المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم ومهاجمه السابق، أن منتخب المانشافت، بقيادة يواخيم لوف، ونظيره الإنجليزي متشابهان للغاية، قبل مواجهتهما المرتقبة في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بدور الستة عشر.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: أعتقد أن المنتخبين في موقف مشابه، وإذا نظرت في الفريقين، مركز بمركز، فإنهما متقاربين للغاية. ستكون معركة متكافئة، وأضاف: الأداء في يوم المباراة هو الذي سيحسم الفائز. وواجه المنتخبان صعوبات في دور المجموعات، حيث خسر المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي، وفاز على البرتغال، وتعادل مع المجر 2/2 ليتأهل للدور التالي.

ولم يتلق المنتخب الإنجليزي أية أهداف ولكنه سجل مرتين فقط، حيث تغلب على المنتخبين الكرواتي والتشيكي بنتيجة واحدة هي 1/ صفر، فيما تعادل مع المنتخب الاسكتلندي سلبياً.

وقال كلينسمان: رأينا وجهاً آخر أمام البرتغال، والآن مرة أخرى وجهاً مختلف للمنتخب الألماني أمام المجر، وأضاف: مع المنتخب الإنجليزي لدينا نفس القصة تقريباً مع المنتخب الإسكتلندي.

وكان كلينسمان يلعب في صفوف المنتخب الألماني الذي تغلب على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي بكأس العالم 1990 وفي الدور قبل النهائي ليورو 1996 في ويمبلي. وتوقع كلينسمان أن تنتهي المباراة مرة أخرى بركلات الترجيح.