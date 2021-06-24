«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع اتحاد السلة

الشارقة (الاتحاد)

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن المجلس يسعى إلى التطوير الدائم لمنظومة لعبة كرة السلة في الإمارة الباسمة بما ينعكس أيضاً على اللعبة بشكل عام في الدولة، والإسهام في تقديم المواهب المميزة من مختلف أندية الإمارة الباسمة، والحرص على الاستفادة من الإمكانيات العالية للأندية. جاء ذلك لدى استقباله وفد اتحاد السلة برئاسة اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، بحضور عبد اللطيف الفردان عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة الألعاب الجماعية ونائب رئيس اتحاد السلة، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد، ومحمد عبد الله الحاج رئيس المكتب التنفيذي، والدكتور منير بن سليمان المدير الفني للاتحاد، وبحث الاجتماع التعاون بين المجلس والاتحاد الإماراتي.

وبهذه المناسبة، أشار عيسى هلال إلى أن المجلس يعمل دوماً على التواصل والتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في شتى الألعاب ومن ضمنها اتحاد كرة السلة، لبحث كل ما يمكن أن يطور من اللعبة، سواء على مستوى الدولة بشكل عام، أو على مستوى الإمارة الباسمة بشكل خاص، لما للإمارة من اهتمام بالرياضة وكرة السلة، من خلال الإمكانيات الكبيرة والدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعم الرياضة والرياضيين.

أضاف: عقدنا لقاءً مثمراً مع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ونرحب بكل المبادرات والمقترحات والأفكار التي تدعم خطط الارتقاء باللعبة، والمجلس يسخر كل الإمكانيات من أجل التميز لأنديته في اللعبة، حيث تم مؤخراً الإعلان عن إضافة اللعبة في نادي الحمرية ونادي دبا الحصن، ما يعزز من قيمة لعبة كرة السلة، ويدعم المنافسات بين الأندية، ويسهم في تطوير المستويات العامة والارتفاع بمستويات المنافسات المختلفة الخاصة باللعبة، وينعكس ذلك بشكل عام على مسيرة اللعبة، والعمل على ترجمة كل ما يتعلق بالارتقاء بالنشاط.

واختتم: نساند جهود اتحاد السلة في تنظيم خليجية السلة في دبي، مما ينعكس على السمعة الرائعة في استقبال كبريات الأحداث الرياضية المختلفة والبطولات الخليجية والقارية والدولية والهدف واحد في النهاية، هو دعم كل من يمثل الوطن رياضياً في مثل هذه المحافل، وكذلك مساندة اتحاد السلة تنظيمياً.

