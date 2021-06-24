تواصل فعاليات البطولة الدولية الشاطئية

دبي (الاتحاد)

تتواصل في الملعب الرملي باتحاد الكرة فعاليات البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد كرة القدم بمشاركة منتخبات الإمارات وعُمان والسنغال ضمن برنامج إعداد منتخبنا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا أغسطس المقبل.

وأسفرت نتائج مباريات الدور الأول عن فوز السنغال على عُمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز منتخبنا على عُمان بهدفين مقابل هدف، وفوز السنغال على منتخبنا بضربات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لثلاثة.

وتنطلق غدا مواجهات الدور الثاني، حيث يلتقي منتخبي السنغال وعُمان، فيما يلتقي منتخبنا مع عُمان الجمعة، والسنغال مع منتخبنا يوم السبت في اليوم الختامي للبطولة.