«درة» و«صامد» و«حكيم» تخوض تحدي الخيول الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض خيول ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عصر الغد بمضمار داكس، تحدي سباق «بري دو لا افاك الفرنسي لمسافة 1400 متر.

وخصص السباق، البالغة جائزته 14.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ويمثل «ياس» المهرة الصاعدة بقوة «درة» بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس المخضرم اورتيز مندزابل.

وسجلت «درة» التي تنحدر من نسل منجز والفرس شا شا دو غزال، فوزها من أول مشاركة في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لمسافة 1600 متر، قاطعةً المسافة في زمن وقدره 1:50:40 دقيقة.

ويمثل خيول ياس أيضاً المهر«صامد» بإشراف دي ميرسون وقيادة اميلين ريفولت، وحل ابن منجز والفرس «مها بيبي» في المركز الثالث في سباق بري دجيربا لمسافة 1400 متر، في أول تجربة يخوضها في السباقات.

وفي مضمار شانتييه يخوض حكيم لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، تحدي سباق كوب دو فرانس للفئة الثانية، البالغة جائزته 50.000 يور، وهو مخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1600 متر.

وسبق للمهر «حكيم» المنحدر من نسل «صير بني ياس» والفرس «الملاك الوحيد» تحقيق فوز لافت وسهل في مشاركته الوحيدة، في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري كويتين) والذي أقيم لمسافة 2000 متر، بمضمار تولوز.