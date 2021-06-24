حارس سلوفاكيا يمزق شباكه بالضربة الساحقة

مصطفى الديب (أبوظبي)

في لقطة من غرائب وطرائف يورو 2020، سجل الحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا بالخطأ في مرماه أمام إسبانيا على طريقة لاعبي كرة الطائرة، وتحديداً الضارب بعدما ارتدت تسديدة سارابيا من العارضة، وبدل من أن يخرجها حارس سلوفاكيا ضربها بقوة وغرابة في المرمى، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام الدور الأول من يورو 2020".

ورغم تألق دوبرافكا بالتصدي لضربة جزاء المهاجم الإسباني موراتا عند الدقيقة 11، وكذلك تصديه لتسديدة أخرى قوية من اللاعب نفسه، إلا أنه قضى على تألقه بخطأ كارثي.

وحضرت كرة الطائرة في المباراة من خلال حارس نيوكاسل الإنجليزي، الذي برع في ضرب الكرة كأمهر ضارب يقف على الشبكة. لكن الحارس السلوفاكي ضرب في مرماه وليس في ملعب منافسه.

وفتح خطأ مارتين شهية لاعبي إسبانيا وسجلوا ثلاثة أهداف أخرى قبل مرور 67 دقيقة من المباراة، التي انتهت بخماسية نظيفة حسمت التأهل لـ"الماتادور" الإسباني.

المثير للدهشة أن الهدف الخامس لإسبانيا جاء بتوقيع لاعب سلوفاكيا أيضاً يواري كوتشكا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 72، لتودع سلوفاكيا البطولة تاركة بصمات لن تنساها ذاكرة "اليورو".

ورغم فوز إسبانيا الأكبر في تاريخه بـ"اليورو" إلا أن المباراة أكدت ضعف منتخب لويس نريكي في تسديد ضربات الجزاء بعدما أهدر موراتا أمام سلوفاكيا وهي الضربة الثانية التي يهدرها الإسبان بعد تلك التي أهدرها مورينو أمام بولندا