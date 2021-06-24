رونالدو الهداف التاريخي في موسوعة الأرقام بالعلامة 783



رضا سليم

رضا سليم (دبي)

يقف رونالدو قائد منتخب البرتغال على بعد هدف من تحقيق لقب الهداف التاريخي وفض الشراكة مع علي دائي، بعدما تساوى معه برصيد 109 أهداف، ويبدو أن حلم «الدون» سيتحقق في كأس أمم أوروبا بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل للدور الثاني من البطولة.

وحقق رونالدو العديد من الأرقام القياسية بعدما عادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية، المسجل باسم علي دائي بتسجيله ثنائية في مرمى منتخب فرنسا، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس أوروبا.

ونجح كريستيانو في قيادة منتخب بلاده للتأهل للدور ثمن النهائي للنسخة الـ16 من البطولة، عقب تعادله مع نظيره الفرنسي (2-2) وأحرز النجم البرتغالي هدفي منتخب بلاده من ركلتي جزاء. وأحرز رونالدو «36 عاماً» أهدافه الـ109 في 178 مباراة، فيما سجلها دائي في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران في الفترة بين 1993 و2006.

وسجل كريستيانو 783 هدفاً منها 450 هدفاً مع ريال مدريد و109 أهداف في المباريات الدولية لمنتخب بلاده و134 هدفاً في دوري أبطال أوروبا و14 هدفاً في كأس أمم أوروبا.

ورفع رونالدو غلته من الأهداف في النسخة الحالية لـ "يورو 2020" إلى 5 أهداف، ليتصدر القمة بفارق هدفين أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والسويدي إميل فورسبرج، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والتشيكي باتريك شيك.

وبات "الدون" الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 14 هدفاً، وأول لاعب أوروبي في تاريخ كأس العالم وكأس أوروبا يسجل 21 هدفاً في المسابقتين، بفارق هدفين عن الألمانيين ميروسلاف كلوزه وجيرد مولر.

ويعد "صاروخ ماديرا" أول لاعب يسجل أكثر من أربعة أهداف في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا منذ الإسباني دافيد فيا عام 2008، ويحتفظ الفرنسي ميشيل بلاتيني الرقم القياسي برصيد سبعة أهداف.

وزاد رونالدو رصيد أهدافه من ركلات الجزاء في كأس أمم أوروبا منذ مشاركته الأولى مع منتخب البرتغال، في نسخة عام 2004 إلى 3 أهداف سجلها جميعًا خلال النسخة الجارية، وكان الأول في مرمى المجر ليصبح أكثر لاعب في تاريخ البطولة تسجيلًا لركلات الجزاء.