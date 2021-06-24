من علي دائي إلى رونالدو: شكراً أيها «المؤثّر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

واصل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مطاردة الأرقام القياسية العالمية، ونجح خلال مباراة منتخب بلاده ضد منتخب فرنسا في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية، في أن يعادل رقم الأسطورة الإيرانية علي دائي أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ كرة القدم، 109 أهداف، إذ وصل رونالدو هذا الرقم بعد الهدفين اللذين سجلهما من ركلتي جزاء في مباراة فرنسا التي انتهت بتعادل الفريقين 2/2 وتأهلهما سوياً إلى دور الـ 16 للبطولة.

ومازالت الفرصة قائمة أمام كريستيانو لكي يحطم رقم دائي، عندما يواجه منتخب بلاده منتخب بلجيكا في الدور الثاني من البطولة الأحد القادم.

كما تصدر رونالدو في الوقت نفسه ترتيب هدافي البطولة بعد انتهاء دورها الأول برصيد 5 أهداف، وكان رصيده من الأهداف الدولية قبل انطلاق البطولة 107أهداف.وفي لفتة راقية تنطوي على الروح الرياضية، بعث النجم الإيراني المخضرم علي دائي برسالة تهنئة إلى كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، بعد أن عادل رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات الوطنية، قال فيها: تهانينا لرونالدو الذي بات على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي في تسجيل الأهداف مع المنتخب، وإنه لشرف لي أن يكون هذا الإنجاز الرائع من نصيب رونالدو النجم الكبير والإنسان المؤثر في جميع أنحاء العالم.