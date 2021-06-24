ديشامب: لا توجد مباراة «في المتناول» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

كانت مباراة منتخبي فرنسا والبرتغال في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية، من أكثر مباريات البطولة إثارة وغرابة، إذ شهدت 3 ركلات جزاء، اثنتين للمنتخب البرتغالي، سجل منهما النجم كريستيانو رونالدو هدفين، وواحدة لمنتخب الديوك، سجل منها كريم بنزيمة زميله السابق في ريال مدريد، هدفاً في نهاية شوطها الأول، ثم أضاف هدفاً ثانياً ملعوباً بذكاء في مرمى هوجو لوريس في شوطها الثاني.

كما شهدت مباراة ألمانيا والمجر في نفس المجموعة السادسة نفس درجة الإثارة والقوة والمتعة، وانتهت بنفس نتيجة مباراة فرنسا والبرتغال 2/2. وفي لقاء سريع للقناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي مع ديدييه ديشاب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسية، اعتراف بأن هذه المجموعة تستحق فعلاً لقب مجموعة الموت، وكانت مبارياتها صعبة، ولم تتضح معالم المنتخبات المتأهلة منها وترتيبها، إلا مع الدقائق الأخيرة.

وقال ديشامب: الآن نبدأ بطولة جديدة لا مجال فيها للخطأ، لأنه مكلف.. وتكلفته الإقصاء من البطولة، نحن نعرف أن منافسنا القادم هو منتخب سويسرا، ولست مع من يقولون إن المباراة ستكون «في المتناول». وعلق قائلاً: لعبنا مباريات كثيرة وقلنا إنها في المتناول ولكنها لم تكن كذلك، بل واجهنا خلالها مشاكل وصعوبات كثيرة، لدينا مراقبون شاهدوا مباريات سويسرا الثلاث وتابعوها جيداً، هي ليست صيداً سهلاً كما يتصور البعض.. كما شاهدت أنا شخصياً مقتطفات من مبارياتها، وسنجهز أنفسنا جيداً قبل مواجهتها.

وعن ثنائية كريم بنزيمة في مرمى الفريق البرتغالي، قال ديشامب: كريم كان يبحث عن التسجيل حتى يسترد ثقته بنفسه، بعد أن تخلى الحظ عنه وصام عن التهديف في المباراتين الأوليين، وأيضاً في المباراتين الوديتين اللتين لعبهما قبل انطلاق البطولة، ولهذا هو سعيد بالهدفين وأنا أيضاً سعيد من أجله، ولكنني مازلت أنتظر الكثير منه ومن زملائه.