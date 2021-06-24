اتصالات هاتفية مكثفة بين راموس وسان جيرمان

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم ما تردد عن اهتمام ناديين إنجليزيين وثالث إيطالي، بالحصول على خدمات النجم الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق، فإن موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية قال: إن ثمة اتصالات هاتفية عديدة جرت بينه ونادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي يسعى لتدعيم خط دفاعه بنجم سوبر صاحب خبرة كبيرة، خاصة في دوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وأضاف الموقع أن الساعات الأخيرة شهدت هذه الاتصالات المكثفة، ولكن النادي الباريسي لم يقدم حتى الآن عرضاً رسمياً للاعب الإسباني، وإن كان الجانبان اتفقا على مواصلة المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال الموقع: إن راموس يرى في مشروع سان جيرمان فرصة ممتازة له على المستويين الرياضي والمادي. وكشف راموس منذ رحيله عن الريال، نواياه ورغباته المتمثلة في الحصول على عقد مدته عامان، وليس عاماً واحداً، وهو الشرط الذي رفضه النادي الملكي الذي طلب التجديد لمدة عام واحد.

وأشار الموقع إلى أن راموس (35 سنة) يرى في نفسه القدرة والكفاءة على اللعب على أعلى مستوى احترافي، ومواصلة مسيرته وهو في القمة، مع أي ناد أوروبي كبير. واختتم الموقع تقريره بأن قنوات الاتصال ما زالت مفتوحة بين راموس وسان جيرمان، وربما يطرأ جديد خلال الساعات أوالأيام المقبلة.