بواتينج يعود إلى هيرتا برلين

برلين (د ب أ)

أعلن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عودة الغاني لصفوف الفريق بعد 14 عاماً من رحيله عن النادي. ووقع بواتينج، الذي ولد في العاصمة الألمانية برلين، عقداً حتى عام 2022 مع نادي مسقط رأسه، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق إيه سي مونزا، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، الذي أخفق في الصعود لدوري الدرجة الأولى.

ومنذ رحيله عن هيرتا عام 2007، لعب برينس بواتينج في 13 نادياً مختلفاً، من بينها بروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وقال بواتينج في بيان: ليس سراً أنني كنت دائماً أتطلع للعودة إلى نادي هيرتا، حقيقة أنه تم الانتهاء من ذلك في النهاية مما يجعلني فخوراً للغاية. وسيعمل بواتينج «34 عاماً»، مجدداً مع المدير الرياضي فريدي بوبيتش، بعدما توجا معاً بكأس ألمانيا عام 2018 مع أينتراخت فرانكفورت.

وقال بوبيتش: كيفن برينس بواتينج يعرف هيرتا برلين والدوري الألماني «بوندسليجا» وبرلين، لن يحتاج لوقت طويل حتى يستقر، السمات القيادية لبرينس هي إضافة رائعة لفريقنا داخل وخارج الملعب.