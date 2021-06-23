روبن «الجديد» بطل «القفزة التاريخية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

لم يكن في مخيلة الألماني روبن جوجسينس المدافع الأيسر لمنتخب ألمانيا ونادي أتالانتا الإيطالي، أن يصل سعره إلى 35 مليون يورو في عامين فقط وأن يتضاعف سعره ما يقرب من 35 مرة بعد أن اشتراه ناديه الإيطالي بمليون دولار فقط.

لعب تألق روبن مع فريقه في الدوري الإيطالي وكذلك. في دوري الأبطال دوراً هاماً فيما حققه من طفرة خيالية جعلته في التشكيلة المثالية لـ"الكالتشيو" ودوري الأبطال على حد سواء.

ورغم أنه لم يتجاوز عامه السادس والعشرين، إلا أن ما قدمه مع منتخب ألمانيا خلال النسخة الحالية من يورو 2020، يؤكد أنه صاحب خبرات طويلة، حيث تمكن من تسجيل هدف خلال هذه البطولة وصناعة هدفين.

ويتميز روبن بطول القامة حيث يصل طوله إلي 183 سم، كما أنه بارع في المهام الدفاعية والهجومية على حد سواء، خاصة في العرضيات القاتلة من الجهة اليسرى.

ولفت لاعب أتالانتا الأنظار له بقوة خلال هذه البطولة وقبلها، مما جعل الكثير من الأندية الكبرى تبدى رغبة في التعاقد معه، على رأس هذه الأندية يوفينتوس وإنتر ميلان من الدوري الإيطالي، وتشيلسي من البريمير ليج والعملاق الكتالوني برشلونة، الأمر الذي يعني أن اللاعب على موعد مع رقم قياسي في مضاعفة سعره في ظل رغبة أكثر من ناد في التعاقد معه، وربما يتضاعف سعره ليصل إلى أكثر من 60 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، ما يمنحه سعره الفرصة ليتضاعف 60 مرة في عامين وأكثر بقليل فقط.