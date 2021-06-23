شباب الأهلي يحقق العلامة الكاملة في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

حقق شباب الأهلي العلامة الكاملة في بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة «خليجي 40»، المقامة في ضيافة نادي شباب الأهلي، بالفوز على الشمال القطري 114 / 88 وهو الانتصار الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط متصدراً القمة عن جدارة واستحقاق.

انتهت أرباع المباراة بنتيجة 29/ 24، 25/ 26، 36/ 20، 24/ 18، وتفوق الفرسان رغم خوض اللقاء من دون الثنائي الأجنبي تايلور وبراندون اللذين تعرضا للإصابة، حيث خرج الأول للإصابة خلال مباراة الفريق السابقة ضد الكويت الكويتي، بينما شارك الثاني في دقائق معدودة أمام الشمال قبل أن يخرج متأثراً بالإصابة.

وشهد اللقاء تسجيل قيس عمر 19 نقطة، تلاه موسى خويدم 18 نقطة، وطلال سالم 15 نقطة، وفي الطرف المقابل سجل فارس أدفيك 23 نقطة.

ودفع أحمد عمر مدرب شباب الأهلي بعدد كبير من لاعبي الفريق، الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة وكانت فرصة مناسبة لهم للتأهيل للمربع الذهبي، حيث يلتقي الفرسان ضد النصر السعودي مساء الجمعة.