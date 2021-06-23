جراحة ديمبلي في توركو

مدريد(د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، سيخضع لعملية جراحية في ركبته المصابة في فنلندا يوم الاثنين المقبل.

وتعرض ديمبلي «24 عاماً» للإصابة بعد مشاركته كبديل في المباراة، التي تعادلت فيها فرنسا 1 / 1 مع المجر في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، يوم السبت الماضي، حيث لعب 30 دقيقة فقط من اللقاء، قبل أن يستبدل بتوماس ليمار.

وأعلن المنتخب الفرنسي أمس الأول الاثنين انتهاء مشوار ديمبلي في البطولة القارية، وكشفت فحوصات أخرى أجراها برشلونة أمس الثلاثاء إصابة اللاعب بخلع في وتر العضلة ذات الرأسين بركبته اليمنى.

وفي تحديث على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، جاء في بيان برشلونة: سيخضع عثمان ديمبلي لعملية جراحية في 28 يونيو الحالي بمدينة توركو الفنلندية.

وأضاف النادي الكتالوني: سيجري الطبيب لاسي ليمبينين العملية في وتر العضلة ذات الرأسين المخلوع في ركبته اليمنى، تحت إشراف الخدمات الطبية لنادي برشلونة. ولم يتم التطرق إلى موعد يمكن أن يتعافي فيه ديمبلي، وتشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة، أو أربعة أشهر.

ولجأ ديمبلي إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمس، حيث تعهد بالعودة بشكل أقوى بعد خروجه من قائمة المنتخب الفرنسي في يورو 2020 بسبب الإصابة.

وكتب ديمبلي عبر حسابه على تطبيق (إنستجرام): مرحبا... ربما قرأتم أو سمعتم من هنا وهناك، لقد حان الوقت لمغادرة منتخب فرنسا". وأضاف: مجرد وداع كما يقولون! سأعود أقوى كما كنت دائماً التحديات تجعلني أتطور.

وشهدت مسيرة ديمبيلي الكروية منذ انتقاله إلى صفوف برشلونة من بروسيا دورتموند الألماني قبل أربع سنوات نكسات بسبب الإصابات. وشارك اللاعب الفرنسي أساسياً في 54 مباراة فقط بالدوري الإسباني خلال أربعة مواسم قضاها بقلعة «كامب نو»، منها 5 مباريات فقط خلال الموسم المنقضي.

وعزز برشلونة خياراته الهجومية للموسم المقبل، بعد تعاقده مع المهاجمين الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي، بعد انتهاء تعاقدهما مع فريقيهما.