أنجوس جان يعود لحراسة مرمى نورويتش

لندن (د ب أ)

أعلن فريق نورويتش سيتي، العائد مجدداً لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عودة أنجوس جان لحراسة عرين الفريق، قادماً من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، في صفقة مدتها أربعة أعوام.

وأنجوس جان «25 عاماً»، هو نجل برايان، الحارس السابق لنورويتش، الذي انضم فيما بعد لإدارة النادي. وبدأ جان مسيرته مع فريق الشباب بنورويتش قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي، ثم لعب على سبيل الإعارة لنورويتش في موسم 18-2017.

وتعاقد جان مع ساوثهامبتون صيف 2018، وقضى بعض الوقت الموسم الماضي في فريق ستوك سيتي، على سبيل الإعارة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات أدلى بها جان، الذي انضم لمنتخب إنجلترا عام 2017 دون أن يلعب، للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، حيث قال: مرت بضع سنوات منذ كنت هنا على سبيل الإعارة... كان شعوراً لا يصدق حينها.

وأضاف جان: أتطلع لبدء مشواري مجدداً مع نورويتش، إنه النادي الذي نشأت فيه، وأشجعه، والخطوات الكبيرة التي قطعها على مدى السنوات القليلة الماضية تظهر أنه نادٍ لا يزال في طور التقدم.

من جانبه، قال الألماني دانيال فارك، مدرب نورويتش: شعرنا أن أنجوس سيكون مثالياً لمجموعة حراس المرمى المتواجدة لدينا. وأضاف فارك: لدينا حارسان من ذوي الخبرة العالية، هما تيم كرول ومايكل ماكجفرن وحارس مرمى شاب هو دانيال باردين، أنجوس يتناسب تماماً مع فريق حراسة المرمى هذا.

يذكر أن نورويتش، الذي توج بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب» الموسم المنصرم، تعاقد مع ميلوت راشيكا، جناح فريق فيردر بريمن الألماني في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما رحل عن الفريق لاعب الوسط إيمي بوينديا للانضمام إلى أستون فيلا.