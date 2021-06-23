جونزاليس إلى «الفيولا»

روما (أ ف ب)

انتقل المهاجم الأرجنتيني الدولي نيكولاس جونزاليس إلى فيورنتينا الإيطالي، بعد ثلاث سنوات أمضاها مع نادي شتوتجارت الألماني.

ويمكن للاعب البالغ 23 عامًا شغل مركز رأس الحربة والجناح الأيسر، وهو يخوض راهنًا بطولة كوبا أميركا، حيث ضمنت بلاده التأهل إلى ربع النهائي وسجل هدفين حتى الآن.

قال النادي الإيطالي الأربعاء في بيان: وقّع عقدًا يربطه مع النادي لخمس سنوات". وبحسب الصحف الألمانية والإيطالية، أنفق "فيولا" 23 مليون يورو إضافة إلى 4 ملايين مكافآت محتملة لضم اللاعب، الذي بدأ مسيرته مع أرخنتينوس جونيورز.

وعانى اللاعب من الإصابات العضلية في موسمه الأخير، فخاض مباراة واحدة بين فبراير ومايو، بعد أن استهل الموسم مسجلا 6 أهداف، وأنهى الموسم برصيد 15 مباراة فقط.

وفي الموسم الذي سبقه، سجل 14 هدفًا في الدرجة الثانية، مساهمًا في عودة فريقه إلى البوندسليجا.