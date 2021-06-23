«الكويتي» يهزم النصر في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

فاز فريق الكويت الكويتي على النصر السعودي 98 مقابل 90 في اليوم السادس لبطولة الخليج للأندية «خليجي 40» المقامة في ضيافة نادي شباب الأهلي بدبي والتي يسدل عليها الستار السبت المقبل.

كانت المباراة هي الختامية للفريقين في الدور التمهيدي ليرفع الفريق الكويتي رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات وتأهل إلى المربع الذهبي، يرافقه أيضاً الفريق السعودي الذي رفع رصيده إلى 5 نقاط محتلاً المركز الرابع.

جاء الربع الأول لصالح النصر بفارق نقطة واحدة (24/ 23، وتفوق الكويتي في الربعين الثاني والثالث بنتيجة 27/ 20، 24/ 22، وتعادل الفريقان في الربع الرابع والأخير 24/ 24. وتألق من جانب الكويتي علي الهدهود مسجلاً أعلى نسبة نقاط في المباراة (33 نقطة) تلاه فهد الظفيري 19 نقطة، راشد الربيعه 17 نقطة،

وفي المقابل سجل مصعب طارق أكبر نسبة نقاط في صفوف النصر برصيد 23 نقطة وأيوب الهوساوي 19 نقطة والأميركي أوستن براندون 18 نقطة، جاءت المباراة بشكل عام متقاربة المستوى وكان لتقارب النقاط حتى الاقتراب من نهاية المباراة السبب المباشر في جعلها مباراة قوية.