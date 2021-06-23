بسبب الرعاة.. «الفيفا» و«الآسيوي» يقران رسمياً «الذهاب والإياب» لتصفيات المونديال

معتز الشامي (دبي)

أقر الاتحاد الدولي «فيفا» ونظيره الآسيوي، نظام «الذهاب والإياب» لتصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة لمونديال 2022، وذلك خلال النقاشات التي دارت بين الطرفين على مدار الأيام الماضية، بشأن الاتفاق على تفاصيل ونظام قرعة التصفيات التي سيتم إجراؤها أول يوليو المقبل، لتحديد منتخبات مجموعتي التصفيات، والبالغ عددهم 12 منتخباً، من بينها منتخبنا الوطني.

وتأتي تلك الخطوة بعدما تلقى الاتحاد الدولي، شكاوى تسويقية من الشركات الراعية، وكذلك الاتحاد القاري، نتيجة للخسائر التي تتكبدها تلك الشركات نتيجة تطبيق نظام «البطولة المجمعة» بأرض محايدة في تصفيات المرحلة الثانية، التي أقيمت في النصف الأول من الشهر الجاري.

وتفيد المتابعات أن الاتحاد الآسيوي طرح خلال الاجتماع مع مسؤولي إدارة المسابقات بالفيفا، عدة سيناريوهات للتعامل مع أي طوارئ مستقبلية، بسبب استمرار جائحة كوفيد-19 التي ما زالت تلقي بظلالها على بقاع كثيرة من القارة، وتشهد استمرار فرض إجراءات احترازية مشددة على الوافدين في أغلب تلك الدول، لا سيما في شرق القارة.

وكان خيار اللعب في «بطولة مجمعة» مقسمة على 3 أشهر بواقع 3 تجمعات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، في نفس أيام الفيفا، على أن تستأنف باقي المباريات بنظام الذهاب والإياب مع يناير 2022.

إلا أن شكاوى الشركات الراعية، ورغبة فيفا في إعادة الحياة لطبيعتها، فضلاً عن التمسك بمبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المتنافسة، كانت كلها أسباب كانت وراء استبعاد خيار اللعب في بطولة مجمعة، خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس عبر نظام «الاتصال المرئي»، والذي كشفت عنه مصادر «الاتحاد الرياضي».

وقد شهد الاجتماع الاتفاق على خيار حالة الطوارئ المرتبطة بعدم قدرة أي دولة، استضافة المنتخب الزائر للعب المباراة في التصفيات، وهي عبر تحديد كل دولة، ملعب بديل على أرض محايدة أو بدولة مجاورة، على أن يكون ذلك قبل المباراة الرسمية بـ10 أيام على الأقل.

على الجانب الأخر، أكد يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات، أن الجهاز الفني للمنتخب يترقب قرعة أول يوليو، والتي تشهد وقوع الأبيض ضمن المستوى الثالث مع الأخضر السعودي، ولكن سيتم الانتظار لحين وضوح الصورة، بشأن هوية باقي منتخبات المجموعة التي سيقع فيها المنتخب، وذلك لتحديد نوعية ومستوى المباريات الدولية الودية التي سيخوضها المنتخب، وعدد أيام التجمع المطلوبة قبل أول مباراة في التصفيات.

ولفت السهلاوي إلى المنتخب جاهز لكل السيناريوهات، مع وضع تصورات أساسية لكل مرحلة وكل تجمع، حيث يعمل مارفيك وجهازه المعاون باحترافية عالية، ويتابعون كافة التفاصيل، حيث ستحدد القرعة المنتظرة، ملامح كل ما يتعلق بمشوار المنتخب الوطني، فضلاً عن وضع الجهاز الفني تصوره الخاص بالاستعداد للمشاركة في كأس العرب، التي ستقام تحت إشراف الفيفا ديسمبر المقبل.