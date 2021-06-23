كرة القدم الشاطئية تعتمد برنامج إعداد المنتخب لمونديال روسيا

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة كرة القدم الشاطئية أمس اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة، وبمشاركة إبراهيم المنصوري، أحمد المصعبي، آدم النعيمي وخالد الرئيسي أعضاء اللجنة،

ورحب البدواوي بأعضاء اللجنة ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً للجميع التوفيق في أداء مهامهم في هذه اللجنة التي ستكون مسؤولة عن تطوير لعبة كرة القدم الشاطئية في الدولة، مشيداً بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها الأعضاء.

واستعرض الاجتماع الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير ونشر اللعبة، من خلال المسابقات والبطولات التي سيتم تنظيمها على المستوى المحلي، والدورات والورش الخاصة بتطوير وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.

كما اعتمدت اللجنة برنامج إعداد منتخبنا للكرة الشاطئية لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا أغسطس المقبل، حيث يشارك المنتخب حالياً في البطولة الدولية الودية التي ينظمها الاتحاد بمشاركة منتخبي عُمان والسنغال، وفي الفترة المقبلة سيخوض معسكراً خارجياً في أوكرانيا، وسيشارك في بطولة كأس أوكرانيا الدولية الودية التي ستشهد مشاركة نخبة من المنتخبات التي ستتواجد في المونديال.

